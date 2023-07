Transferência de Lionel Messi para o Inter Miami é concluída enquanto MLS confirma contrato; lançado no domingo

Lionel Messi foi transferido para o Inter Miami, time da Major League Soccer.

Seu contrato é de duas temporadas e meia, com opção de prorrogação por mais um ano até a temporada de 2026.

No sábado, o clube twittou um vídeo de Messi vestindo a camisa 10 e confirmou sua chegada depois que o negócio foi finalmente aprovado pela MLS.

Messi será apresentado oficialmente aos fãs no domingo (20h30 ET, 1h30 BST de segunda-feira) no DRV PNK Stadium em Fort Lauderdale, Flórida.

Seu novo clube disse que ele será a primeira escolha contra o Cruz Azul, da Liga MX, na abertura da Copa da Liga, em 21 de julho.

Vá mais fundo Por dentro do acordo de Lionel Messi com o Inter Miami – Os sauditas, os acordos de ações e a jornada secreta de Beckham e companhia

“Estou muito animado para começar esta próxima fase da minha carreira no Inter Miami e na América”, disse Messi.

“Esta é uma oportunidade fantástica e vamos continuar a construir este lindo projeto. A ideia é trabalharmos juntos para alcançar os objetivos que traçamos e estou muito animado para começar a ajudar aqui na minha nova casa.

O co-proprietário do Inter Miami, David Beckham, diz que sonhava em trazer um jogador como Messi para Miami.

“Dez anos atrás, quando comecei minha jornada para construir um novo time em Miami, disse que sonhava em trazer os melhores jogadores do mundo para esta cidade incrível. Quando entrei no LA Galaxy, queria ajudar a crescer o futebol nos Estados Unidos. e dar para a próxima geração que tanto amamos. “Jogadores que compartilharam a ambição que eu tinha quando me juntei ao LA Galaxy para criar um legado no jogo”, disse Beckham em citações publicadas no site oficial do clube.

“Hoje esse sonho se tornou realidade. Eu não poderia estar mais orgulhoso de ter um jogador do calibre de Leo se juntando ao nosso clube, mas estou animado em receber um bom amigo, uma pessoa maravilhosa e sua linda família em nossa comunidade do Inter Miami. A próxima fase da nossa aventura começa aqui e mal posso esperar para ver Leo entrar em campo.

O comissário da MLS, Don Garber, disse: “Estamos entusiasmados com o fato de o maior jogador do mundo ter escolhido o Inter Miami CF e a Major League Soccer, e sua decisão é uma prova do ímpeto e da energia por trás de nossa liga e nosso jogo na América do Norte.

“Não temos dúvidas de que Lionel mostrará ao mundo que a MLS pode ser a liga preferida dos melhores jogadores do jogo. Estamos ansiosos para vê-lo fazer sua estreia pelo Inter Miami em nossa partida da Copa da Liga no final deste mês.”

Vá mais fundo READ Dezenas de mortos em confrontos em evento beneficente do Ramadã no Iêmen | Notícias sobre Pobreza e Desenvolvimento Lionel Messi para o Inter Miami: principais perguntas respondidas

O jogador de 36 anos anunciou no início de junho que havia decidido se mudar para a MLS após sua saída do Paris Saint-Germain, apesar do interesse do ex-clube Barcelona e do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Todas as partes passaram o último mês negociando um acordo complexo, que inclui acréscimos ao contrato padrão do jogador da MLS. Espera-se que Messi adquira uma participação no Inter Miami quando terminar como jogador, e o proprietário do Miami, Jorge Mas, disse a repórteres que espera que o pacote total fique na faixa de US$ 50 a 60 milhões por ano.

Messi, que ainda não começou a treinar, pousou no Aeroporto Executivo de Fort Lauderdale em 11 de julho, depois de passar as últimas semanas de férias com sua família nas Bahamas.

Ele se juntará ao ex-chefe Tata Martino no clube após sua nomeação como treinador principal em junho.

Vá mais fundo Como o contrato transferível de Beckham com a MLS abriu caminho para Messi

Messi para Miami – leia mais Atlético

Vá mais fundo Com Messi vindo para Miami, Los Angeles ainda é o lar da MLS para estrelas globais?

Messi deixou o Paris Saint-Germain no final da temporada, depois que seu contrato de dois anos com o time da Ligue 1 expirou.

O Barcelona, ​​​​de onde Messi saiu para se juntar ao PSG no verão de 2021, expressou repetidamente interesse em recontratar a estrela argentina e vencedora da Copa do Mundo.

Messi também recebeu uma oferta do Al Hilal, da Arábia Saudita, que teria custado ao sete vezes vencedor da Bola de Ouro 400 milhões de euros por ano.

Mas ainda Atlético Foi noticiado em outubro que o Inter Miami estava mais confiante em sua tentativa de continuar por vários anos.

Sua mudança para a MLS é um grande golpe enquanto os Estados Unidos se preparam para co-sediar a Copa do Mundo de 2026 com Canadá e México.

Vá mais fundo Lionel Messi chega ao Inter Miami, da MLS

Quando Messi jogará pelo Miami – que número ele usará?

A janela de transferência da MLS abriu em 5 de julho, com o Miami jogando fora em 15 de julho, antes de disputar a Copa da Liga em 21 de julho e 25 de julho na Liga MX, o novo empreendimento da MLS.

Aquele 21 de julho contra o Cruz Azul circulou pela estreia de Messi. Os ingressos para esse jogo estão esgotados.

Se o Miami avançar dessa fase de grupos, fará mais aparições na Copa da Liga.

O próximo jogo em casa da MLS é 20 de agosto, em casa contra o Charlotte FC. Eles então jogam contra o New York Red Bulls na estrada antes de receber o Nashville SC no FT. Lauderdale em 30 de agosto.

As camisas nº 10 de Messi pelo Barcelona e pela Argentina são icônicas na história do futebol, assim como sua passagem pelo Paris Saint-Germain (embora ele usasse esse número, era estranho que ele usasse o nº 30 em suas duas temporadas anteriores quando jovem com o Barça).

Agora, Messi vai voltar a um clássico: é o número 1 do Miami. 10, que o clube deliberadamente manteve vago durante toda a temporada em antecipação à sua chegada.

Por que o contrato de Messi demorou tanto para expirar?

Análise de Paul Tenorio, Paul Marrer e Tom Bogart

Por causa da estrutura de agência única da MLS, os jogadores assinam contratos com a liga, não com times individuais.

Mas, ao contrário dos contratos normais da MLS, o contrato de Messi não era uma questão simples. Para um jogador lendário e uma contratação potencialmente capaz de mudar a liga, a MLS e a Inter Miami foram criativas com compensações para garantir que ele não fosse atraído para a Arábia Saudita.

O acordo de Messi inclui uma opção de compra de uma participação acionária no Inter Miami, e parte do acordo exigirá que ele negocie com a Apple sobre o compartilhamento da receita de novas assinaturas do serviço de passe de temporada da MLS. Uma fonte informada sobre as negociações disse que o acordo com a Apple será baseado na receita gerada por novos assinantes internacionais.

Há também coisas como a estrutura de compensação, as implicações fiscais de como o contrato é elaborado, marketing e direitos de imagem. Essas negociações, o nome e o número de Messi. 10 vai para o âmago da questão, como quais empresas têm o direito de usá-lo em diferentes produtos.

Vá mais fundo Apple, Lionel Messi e a pergunta de US$ 2,5 bilhões: o que vem a seguir?

Quanto ganha Messi e quem paga?

O contrato de Messi é de $ 50-60 milhões anuais, embora ele também inclua o valor de sua participação no clube, o Inter Miami.

Além disso, Messi receberá renda adicional por meio de parceiros da MLS.

Ele receberá uma parte das novas assinaturas do passe de temporada da MLS na Apple TV, bem como acordos de compensação da Adidas (seu patrocinador de longa data e fabricantes de kits para a MLS e todos os 29 clubes) e Fanatics.

Vá mais fundo READ Futuros de ações caem antes da movimentada semana de ganhos e reunião do Fed A mudança de Messi para a MLS levou três anos para acontecer – Jorge Mas

As partes Adidas e Apple do acordo são funcionalmente separadas do salário base que ele ganha como jogador da MLS. A Associação de Jogadores da MLS divulgará detalhes salariais para todos os jogadores este ano, como fez alguns meses atrás. Os números de Messi são aguardados com ansiedade.

Todas as partes veem este acordo como uma benção; A Apple e a MLS assinaram um contrato de 10 anos e US$ 2,5 bilhões nesta primavera. A Apple também lançou um documentário em quatro partes narrando as cinco participações de Messi na Copa do Mundo, que será transmitido pela Apple TV+.

A Adidas, por sua vez, tem parceria com a MLS desde o início da liga em 1996. Os dois lados renovaram sua parceria no início deste ano, assinando uma extensão de US$ 830 milhões por seis anos, que vai até 2030. O fabricante alemão fornece kits para todas as 29 equipes da MLS. Também desenha a bola oficial da liga e é o patrocinador oficial da liga.

Messi tem um relacionamento de longa data com a adidas, que começou em 2006. Em 2017, ele assinou um contrato vitalício de patrocínio de calçados com a empresa.

Vá mais fundo Lionel Messi deve receber o ‘tratamento Jordan’ dos árbitros da MLS?

Inter Miami – Baixa

O Inter Miami foi fundado em 2018 e compete na MLS desde 2020.

É propriedade dos irmãos Jorge e Jose Moss, junto com o ex-capitão da Inglaterra David Beckham, que jogou futebol da MLS com o LA Galaxy entre 2007 e 2012, depois de mais de uma década no Manchester United e quatro anos no Real Madrid.

Atualmente, o Inter Miami joga no DRV PNK Stadium de 18.000 lugares em Fort Lauderdale, mas foi dada permissão para iniciar a construção do Miami Freedom Park, um complexo de estádio de US $ 1 bilhão (£ 860 milhões) que dará ao Inter Miami uma casa fantástica.

O clube passou por um período tumultuado ao entrar na MLS durante a pandemia de COVID-19 e posteriormente foi penalizado por violar as regras orçamentárias.

Seu período desafiador continuou nesta temporada, com a franquia em último lugar na classificação da Conferência Leste quando Phil Neville foi demitido.

(Foto: Inter Miami FC)