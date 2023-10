Foxconn diz que está cooperando com autoridades chinesas na investigação

Sede do Grupo Hon Hai em Taipei, Taiwan, 15 de julho de 2021.

A Foxconn, fornecedora da Apple, oficialmente conhecida como Hon Hai, disse que estava cooperando com as autoridades chinesas nas investigações após relatos de que as autoridades estavam conduzindo auditorias fiscais e revisando o uso da terra das subsidiárias da Foxconn.

A mídia estatal é o Global Times relatado No domingo, vários escritórios das subsidiárias da Hon Hai em toda a China foram submetidos a investigações locais sobre auditorias fiscais e uso de terras, citando fontes não identificadas. O relatório não detalhou as investigações.

O Hon Hai Technology Group é o maior fabricante terceirizado de eletrônicos do mundo. A empresa monta produtos de consumo, como iPhones da Apple.

“A conformidade legal é um princípio fundamental do Hon Hai Technology Group (Foxconn) em todos os lugares onde operamos em todo o mundo. Cooperaremos ativamente com departamentos relevantes em trabalhos e atividades relevantes”, disse a empresa em comunicado no domingo.

As ações da Han Hai listadas em Taipei caíram 3,29% nas negociações da manhã de segunda-feira.