ConocoPhillips concorda em comprar Marathon Oil por US$ 22,5 bilhões

A ConocoPhillips concordou em comprar a rival norte-americana Marathon Oil num acordo de aquisição integral de ações no valor de 22,5 mil milhões de dólares, incluindo dívidas, à empresa sediada em Houston.

Pelo acordo, os acionistas da Marathon receberão 0,255 ações da Conoco para cada ação da Marathon que possuírem, representando um prêmio de 14,7% em relação ao preço de fechamento da ação alvo em 28 de maio. Isso dá à Marathon um valor empresarial de US$ 22,5 bilhões, incluindo US$ 5,4 bilhões líquidos. Crédito, anunciaram as empresas na quarta-feira.

As negociações entre as empresas foram relatadas pela primeira vez pelo Financial Times. A transacção seria a mais recente de uma série de mega-acordos que remodelaram o sector energético dos EUA nos últimos oito meses, à medida que as grandes empresas petrolíferas procuram aproveitar os melhores recursos de xisto remanescentes do país e consolidar um sector outrora fragmentado.

Em Outubro passado, a ExxonMobil e a Chevron concordaram em aquisições massivas com preços de 60 mil milhões de dólares e 53 mil milhões de dólares, respectivamente, desencadeando uma onda de transacções em todo o sector, com empresas como a Occidental Petroleum e a Diamondback Energy a seguirem o exemplo.

A Conoco – maior produtora independente do mundo, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 139 bilhões – vem competindo com a rival menor Devon Energy para adquirir a Marathon há semanas, disseram três pessoas informadas sobre o assunto.

As ações da Marathon subiram mais de 8% nas negociações de pré-mercado. As ações da Conoco caíram 2,9 por cento.

No início deste ano, a Conoco perdeu para a Diamondback na corrida para adquirir a Endeavor Energy Resources, um dos produtores privados na próspera Bacia do Permiano, no Texas e no Novo México.

A Diamondback concordou com um acordo de US$ 26 bilhões para comprar a Endeavor em fevereiro, com a Conoco deixando a Smarting após um último esforço, de acordo com pessoas próximas ao negócio.

A aquisição da Marathon, que deverá ser concluída no quarto trimestre de 2024, é a maior da Conoco desde que aproveitou a crise induzida pela Covid para comprar a Conco Resources por US$ 10 bilhões em 2021.

A Conoco disse que o acordo aumentaria imediatamente os lucros. Sem a transação, a empresa anunciou um aumento de 34% nos seus dividendos ordinários a partir do quarto trimestre de 2024 e planeia recomprar 20 mil milhões de dólares das suas ações durante os primeiros três anos após a conclusão do negócio.

“Esta aquisição da Marathon Oil aprofunda nosso portfólio e se ajusta à nossa estrutura financeira, agregando estoque de suprimentos de alta qualidade e baixo custo”, disse o presidente-executivo da Conoco, Ryan Lance, em comunicado na quarta-feira.

Lance disse em março que a fusão era “a coisa certa a fazer pela nossa indústria”.

“Precisamos consolidar nossa indústria. Existem muitos jogadores. “A medição nos negócios, a diversidade é importante”, disse ele em entrevista à CNBC.

A Marathon possui ativos do campo de petróleo Bakken, em Dakota do Norte, até Oklahoma, Texas e a região Permiana do Novo México. Possui também um negócio integrado de gás na Guiné Equatorial.

A empresa remonta a 1887, começando como Ohio Oil Company antes de ser fundida pela Standard Oil de JD Rockefeller. Depois de quase um século como uma empresa petrolífera integrada, desmembrou o seu braço de refinação Marathon Petroleum em 2011.

A Marathon está sendo assessorada sobre a transação pelo Morgan Stanley e Kirkland & Ellis. A Conoco está sendo assessorada pela Evercore e Wachtel, Lipton, Rosen & Katz.