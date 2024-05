A missão EarthCare Cloud foi lançada para abordar as incógnitas climáticas

legenda da imagem, Obra de arte: São necessários 20 anos completos para que o Earthcare chegue ao espaço

Foi lançado um sofisticado satélite conjunto europeu-japonês para medir como as nuvens afetam o clima.

Sabe-se que algumas nuvens de baixo nível resfriam o planeta, enquanto outras atuam como um cobertor em altitudes mais elevadas.

A missão Earthcare usará laser e radar para sondar a atmosfera e ver exatamente onde está o equilíbrio.

Esta é uma das maiores incertezas nos modelos informáticos utilizados para prever como o clima responderá aos níveis crescentes de gases com efeito de estufa.

“Muitos dos nossos modelos sugerem que a cobertura de nuvens diminuirá no futuro, o que significa que as nuvens refletirão menos luz solar de volta ao espaço e a absorverão na superfície, e isso atuará como um amplificador para o aquecimento que obtemos com o dióxido de carbono”, disse o Dr. Robin Hogan, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, disse à BBC News.

O satélite de 2,3 toneladas foi lançado por um foguete SpaceX da Califórnia.

O projeto é liderado pela Agência Espacial Europeia (Esa), que descreve como o esforço de observação da Terra mais complexo da organização até à data.

É claro que o desafio técnico é enorme para fazer com que as ferramentas funcionem conforme pretendido. Demora 20 anos desde a autorização da missão até ao lançamento.

legenda da imagem, As nuvens desempenham um papel fundamental no balanço energético da superfície da Terra

Earthcare orbitará a Terra a uma altitude de cerca de 400 km (250 milhas).

Na verdade, possui um total de quatro instrumentos que trabalham em uníssono para obter as informações procuradas pelos cientistas do clima.

O mais simples é um gerador de imagens – uma câmera que tira fotos da cena conforme ela passa abaixo da espaçonave para contextualizar as medições feitas pelos outros três instrumentos.

O laser UV europeu da Earthcare olhará abaixo de nuvens altas e finas e no topo das nuvens. Pequenas partículas e gotículas de água (aerossóis) na atmosfera afetam a formação e o comportamento das nuvens.

O radar japonês observa as nuvens e determina quanta água elas carregam e como ela cai na forma de chuva, granizo e neve.

E um radiômetro pode detectar quanta energia que cai do Sol para a Terra é refletida ou re-irradiada de volta ao espaço.

legenda da imagem, Earthcare tem aproximadamente 2,5 m de largura e 3,5 m de profundidade. Seu painel solar (não retratado) tem 11m de comprimento

“O equilíbrio entre esta radiação total emitida e a quantidade proveniente do Sol é o que fundamentalmente impulsiona o nosso clima”, disse a Dra. Helen Brindley, do Centro Nacional de Observação da Terra do Reino Unido.

“Se mudarmos esse equilíbrio, por exemplo, aumentando as concentrações de gases com efeito de estufa, reduziremos a quantidade de energia que sai em relação à que entra e aquece o clima.”

Os dados da Earthcare serão usados ​​aqui e agora para melhorar as previsões meteorológicas, juntamente com uma perspectiva climática de longo prazo. Por exemplo, a forma como uma tempestade se desenvolve pode ser influenciada pelo estado inicial das suas nuvens, que foram observadas por satélite alguns dias antes.

legenda da imagem, As observações de nuvens do Earthcare também podem ajudar nas previsões meteorológicas atuais

O conceito científico original para Earthcare foi apresentado em 1993 pelo professor Anthony Illingworth e colegas da Universidade de Reading.

Ver o satélite finalmente voar é um sonho que se torna realidade, disse ele: “Tem sido uma jornada longa e desafiadora com uma equipe incrível de cientistas e engenheiros dedicados do Reino Unido e do exterior. Juntos, criamos algo verdadeiramente notável que mudará o maneira como entendemos nosso planeta.”

Uma das principais lutas tecnológicas é o laser espacial, ou lidar.

O desenvolvedor Airbus-France teve dificuldade em criar um projeto que funcionasse de maneira confiável no vácuo do espaço. Foi necessária uma reconfiguração fundamental da ferramenta, o que não só resultou em atrasos, mas também aumentou significativamente o custo final da obra, que hoje vale cerca de 850 milhões de euros (725 milhões de libras).

legenda da imagem, Poeira do Saara: Laser investiga como pequenas partículas afetam a formação de nuvens

“Essas coisas não são baratas e rápidas para resolver pequenos problemas; são complexas. A razão pela qual o Earthcare demorou tanto é porque queremos o padrão ouro”, disse a Dra. Beth Greenway, presidente da Earth. Monitoramento na Agência Espacial do Reino Unido.

Earthcare não demora muito para coletar seus dados. Voar a 400 km sentiria o arrasto da atmosfera remanescente naquela altitude. Isso funcionará para derrubar o satélite.

“Ele tem combustível para três anos com reserva para mais um ano. Sua vida útil é basicamente limitada por sua baixa órbita e arrasto”, disse o Dr. Michael Eisinger da Esa.

O desenvolvimento industrial do Earthcare foi liderado pela Airbus-Alemanha, com o chassi ou estrutura básica da espaçonave construída na Inglaterra. A Grã-Bretanha forneceu o radiômetro da Thales Alenia Space UK e o gerador de imagens da Surrey Satellite Technology Ltd. A GMV-UK preparou os sistemas terrestres que processam todos os dados.

legenda da imagem, A agência espacial japonesa apelidou a missão de “Haguriu” ou “Dragão Branco”.

A Agência Espacial Japonesa (JAXA), interessada na missão, seguirá a prática habitual de dar à nave espacial o apelido de “Hakuryu” ou “Dragão Branco”.

Na mitologia japonesa, os dragões são criaturas antigas e divinas que governam as águas e voam no céu. Este ano, 2024, é também o Ano Japonês do Dragão, conhecido como “Tatsu-toshi”.

Há também uma conexão com a aparência do satélite, que apresenta isolamento branco e um longo painel solar que lembra uma cauda.