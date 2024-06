Alex Jones, veredictos de difamação de Sandy Hook, juiz permite liquidação de ativos para pagar dívidas

Um juiz federal de falências atendeu na sexta-feira ao pedido do teórico da conspiração Alex Jones para transformar um pedido de falência em uma liquidação de seus bens pessoais, a fim de pagar sentenças de difamação massiva às famílias das vítimas do tiroteio na escola primária Sandy Hook.

Mas o juiz rejeitou um processo de falência da empresa de comunicação de Jones, Free Speech Systems, pondo em causa o futuro do seu programa no InfoWars, mas permitindo-lhe continuar a transmitir.

Jones fundou a InfoWars em 1999, operando sob as Organizações de Liberdade de Expressão.

“Nunca me pediram hoje para decidir se encerraria ou não um programa. Isso não vai acontecer de uma forma ou de outra hoje”, disse o juiz de falências Christopher Lopez, do Distrito Sul do Texas, em sua decisão. “Este caso é um dos casos mais difíceis que já encontrei. Quando você olha para ele, acho que os devedores estão fazendo um ótimo trabalho na busca de seus direitos nos tribunais estaduais”.

Lopez disse que encerrar o caso de falência da empresa é do interesse dos credores e do patrimônio.

Famílias que processaram Jones ganharam casos em Connecticut e no Texas e receberam uma indenização combinada de US$ 1,5 bilhão, alegando que ele os difamou e causou sofrimento emocional ao sugerir repetidamente em seu programa que o massacre de Sandy Hook era uma farsa. Em 14 de dezembro de 2012, um homem armado matou 20 alunos da primeira série e 6 adultos em uma escola em Newtown, Connecticut.

Mas as famílias que apresentaram os seus processos no Connecticut e no Texas entraram em confronto no tribunal na sexta-feira sobre se os pedidos separados de falência do Capítulo 11 das organizações de liberdade de expressão deveriam ser convertidos em liquidação do Capítulo 7; As famílias de Connecticut eram a favor da dissolução, enquanto as famílias do Texas queriam que o caso de falência fosse arquivado.

Um advogado das famílias do Texas argumentou que a liquidação da empresa seria um processo demorado para que todos os demandantes recebessem o dinheiro devido em sentenças de difamação, enquanto um advogado das famílias de Connecticut disse que a empresa seria exonerada da falência. O processo fará com que todas as famílias lutem entre si por dinheiro em seus respectivos tribunais estaduais. Jones também queria encerrar o caso de falência da empresa.

“Não há uma resposta fácil ou certa aqui”, disse Lopez, parecendo ter dificuldades com sua decisão.

Alex Jones durante um comício em Austin, Texas, em 25 de abril de 2020. Arquivo de imagens de Gary Miller / Getty

Lopez disse que nomeará um administrador interino para orientar o processo de transferência da falência pessoal do Capítulo 11 de Jones para a liquidação do Capítulo 7, o que permite ao administrador supervisionar e vender os ativos de Jones. A advogada de Jones, Vicki Driver, disse a Lopez. Os US$ 2,8 milhões de Jones são dinheiro que poderia ir para o administrador na forma da venda de uma fazenda no Texas.

Antes da audiência de sexta-feira, as famílias das vítimas do tiroteio na escola primária Sandy Hook instaram Lopez a nomear um administrador permanente para “proteger os ativos e evitar maior destruição de valor”. Julgamentos por difamação.

As famílias no processo acusaram Jones de “comportamento errático nas últimas semanas” e observaram os comentários que ele fez em seu programa de que não tinha outros bens além do dinheiro que poderia ganhar vendendo suplementos nutricionais. David Jones, um dentista conhecido como “Dr. Jones”, disse a seus ouvintes para continuarem comprando produtos de um site que ele cofundou com seu pai.

As famílias acusam Jones de tentar desviar bens de sua empresa de mídia, a Free Speech Systems.

As famílias disseram que os “esforços flagrantes e persistentes de Jones para canalizar os ativos do patrimônio do FSS para uma entidade não incorporada de propriedade de seu pai – enquanto usava a marca e infraestrutura Infowars – foram intencionalmente destrutivos de valor”.

O motorista negou as acusações na Justiça.

Numa audiência de 2022 no Texas, Jones geralmente culpou a “mídia corporativa” por distorcer e deturpar suas palavras, mas não especificou como.

Jones entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11 naquele ano, que os advogados dos demandantes criticaram como uma manobra para evitar o pagamento de dívidas. Um juiz decidiu no ano passado que Jones, que havia dito em documentos judiciais ter cerca de US$ 9 milhões em bens pessoais, não poderia usar a falência para anular decisões judiciais. Seus advogados disseram em um processo judicial na semana passada: “Não, não. probabilidade razoável de uma reestruturação bem sucedida das suas dívidas”, por isso estão a pedir permissão ao juiz para converter o seu pedido de falência em liquidação do Capítulo 7.

As famílias de Sandy Hook em Connecticut dizem que apoiam o juiz que aprova os bens pessoais de Jones porque querem ver como ele pode cumprir suas obrigações financeiras para com eles, e para com a Free Speech Systems, que buscou proteção contra falência.

Um advogado das famílias disse na semana passada que o cumprimento de suas obrigações financeiras por Jones fazia parte de uma “responsabilidade significativa”. Suas décadas de retórica incendiária.

Jones sugeriu em seu programa esta semana que o InfoWars está chegando ao fim, algo que seu público saberá em questão de dias.

“Vou ficar com o navio até que ele afunde completamente”, disse ele, “e no último momento embarcarei no próximo navio”.