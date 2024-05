Como Jaylen Brown levou o Celtics à vitória por 2 a 0 sobre o Pacers nas finais da Conferência Leste: 4 conclusões

Eric Nehm, Jay King, Jared Weiss, James Boyd e Hunter Patterson

Jaylen Brown empatou o recorde de sua carreira nos playoffs com 40 pontos, cinco rebotes e duas assistências para levar o Boston Celtics à vitória por 126-110 sobre o Indiana Pacers na quinta-feira. Brown, Derrick White (23) e Jayson Tatum (23) marcaram 86 dos 126 pontos do Boston, enquanto o Celtics agora lidera a série por 2-0.

Pascal Siakam liderou o Pacers com 28 pontos, cinco rebotes e duas assistências, e Tyrus Halliburton saiu no quarto período com dores na perna esquerda após 28 minutos de ação. Indiana acertou 52,4 por cento em campo e 37,9 por cento na faixa de 3 pontos, mas não foi suficiente para superar Boston, que acertou 53,4 por cento e 40,5 por cento em 3.

Os Pacers agora retornam a Indiana sem uma vitória na série, embora tenham começado a última rodada contra o New York Knicks em um buraco de dois jogos antes de vencer a série em sete jogos.

Boston perdeu apenas dois jogos durante esses playoffs, e nenhuma seqüência consecutiva durou cinco jogos.

O jogo 3 em Indiana é sábado às 20h30.

Boston aproveita a saúde

O Celtics costuma ser visto como um time bacana, mas seu tamanho e fisicalidade afetaram o jogo 2. Eles registraram 13 rebotes ofensivos, incluindo 10 no primeiro tempo. Eles superaram os Pacers por 54-34 na pintura e 18-13 em pontos de segunda chance.

Knack, em Boston, há muito tempo passa tanto tempo quanto o time no perímetro, às vezes às custas de pressionar o aro, mas o Celtics jogou principalmente de dentro para fora neste. Nesta série, eles deveriam. Os guardas celtas são ótimos. Suas asas são grandes.

Eles têm uma vantagem muscular significativa em muitas posições da série, principalmente no perímetro. Eles capitalizaram isso no Jogo 2. Brown caiu repetidas vezes. Jrue Holiday e White, protegidos pela pequena quadra de defesa de Indiana, foram capazes de criar linhas de estatísticas grandes e eficientes.

Com Brown no comando, o Celtics pode chegar a qualquer lugar na quadra que desejar. Boston fugiu com o jogo 2 porque os Pacers não conseguiram parar.

Os Pacers precisarão fazer um trabalho melhor para oferecer resistência contra a fisicalidade dos Celtics para tornar esta série uma série em Indiana. O estado de lesão de Halliburton também é um grande fator. – Jay King, escritor de batidas do Celtics

Os Celtics controlam o caos

O ataque do Pacers foi caótico, forçando a defesa do Celtics a fazer inúmeras leituras e decisões ao longo da noite. Demorou algum tempo para o Boston se ajustar, mas o Celtics parecia ter controle sobre o caos no jogo 2.

A lesão de Halliburton tirou o fôlego do Indiana, mas o Celtics raramente parecia reagir para manter o Pacers funcionando.

Brown teve uma pontuação elétrica com a bola, mas foi a jogada de Holiday e White que manteve o ataque do Boston fluindo quando Brown não estava fazendo chutes inteligentes. À medida que a série continua, fica claro que Boston pode contar com seus guardas para manter o ataque durante toda a noite.

A segunda unidade não foi desleixada defensivamente, já que Oshe Brissett deu alguns minutos sólidos ao lesionado Luke Cornett. Se o banco de Boston aguentar bem, o Celtics estará em ótima forma no retorno a Indianápolis. – Jared Weiss, escritor de batidas do Celtics

Indiana é vítima das deficiências habituais

Enfrentando o melhor time da liga, os Pacers sabiam que precisavam ser quase perfeitos para de alguma forma perturbar o Celtics e avançar para as finais da NBA. Na quinta-feira, os Pacers estiveram longe da perfeição e cometeram erros que normalmente não ocorrem na pós-temporada.

No primeiro tempo, o Celtics pegou 10 rebotes ofensivos e marcou 12 pontos na segunda chance. No terceiro quarto, os Pacers não conseguiram se igualar na defesa várias vezes e desistiram de conversões fáceis.

No quarto período, TJ McConnell lançou um passe para Isaiah Jackson a um metro e meio de distância, e a bola voou para o ar para um roubo do Celtics. O Celtics contratou o raramente usado atacante Brissett como pivô e ele marcou 15 pontos em nove minutos jogados, enquanto o Pacers lutava para encontrar uma resposta para uma aparição incomum de bola pequena.

Mas embora todas essas coisas tenham sido problemas sérios no Jogo 2, elas não foram nada em comparação com a saída de Halliburton do jogo. Se Halliburton agravar novamente a lesão no tendão esquerdo que o forçou a perder 10 jogos em meados de janeiro, os Pacers terão dificuldades para competir com os Celtics nesta série. – Eric Nehm, redator sênior da NBA

Myles Turner ergueu as mãos em frustração. O pivô do Pacers não conseguia acreditar que foi apitado por sua terceira falta faltando 4:11 para o final do segundo quarto.

Quando Turner e o pivô do Celtics, Al Horford, colidiram perto da linha de base, Turner implorou ao técnico do Indiana, Rick Carlisle, para desafiar o que parecia ser uma decisão questionável.

Quando Turner finalmente ficou de fora, sua frustração com seus companheiros de equipe e assistentes técnicos estava estampada em seu rosto.

O momento anunciou uma performance que Turner gostaria de esquecer. Depois de marcar 18 de seus 23 pontos no primeiro tempo do Jogo 1, ele ficou sem gols no primeiro tempo do Jogo 2.

Turner finalmente entrou no tabuleiro no meio do terceiro quarto com um salto que reduziu a vantagem do Boston para quatro pontos, mas Indiana não conseguiu superar a rara noite de folga de Turner nesses playoffs.

Turner entrou na quinta-feira com média de 17,9 pontos. Ele terminou o jogo 2 com oito pontos e quatro reviravoltas em 24 minutos.

De todos os jogadores na lista dos pacers, Turner é o último a ser lembrado de quão grande tem sido esta corrida. Como o jogador mais antigo do time, Turner levou três anos para voltar aos playoffs e passou da primeira rodada até sua sexta participação nos playoffs nesta temporada.

Se os Pacers esperam evitar cair no buraco 0-3, ele precisará jogar muito melhor no jogo 3, especialmente porque Halliburton ainda está preocupado com a dor no pé esquerdo que o forçou a abandonar o jogo de quinta-feira. – James Boyd, redator da equipe

Leitura obrigatória

(Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images)