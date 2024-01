Juiz do Maine adia decisão de remover Trump das urnas

PORTLAND, Maine (AP) — Um juiz do Maine A Suprema Corte dos EUA suspendeu na quarta-feira uma decisão sobre a situação eleitoral do ex-presidente Donald Trump. Semelhante é o caso no Colorado.

A secretária de Estado Shanna Bellows recorreu aos advogados de Trump no tribunal estadual derrubou o líder republicano da votação primária presidencial, mas pediu ao juiz que suspendesse o processo para permitir que a Suprema Corte dos EUA decidisse sobre o caso do Colorado, o que poderia anular o caso.

A juíza da Suprema Corte, Michaela Murphy, rejeitou o pedido de Trump para suspender o caso, mas devolveu o caso ao secretário de Estado com instruções para aguardar a decisão da Suprema Corte dos EUA antes de retirar, revisar ou manter o caso, com o acordo de todas as partes. Conclusão

Em sua decisão, o juiz disse que as questões levantadas no caso do Maine refletem aquelas levantadas no caso do Colorado perante a Suprema Corte dos EUA. A sua decisão “reduziria a volatilidade dos resultados aleatórios e encorajaria uma maior previsibilidade nas semanas que antecederam as primárias”, escreveu ele.

Bellows concluiu no mês passado que Trump não atendeu às qualificações eleitorais sob a cláusula de sedição da Constituição dos EUA. Janeiro. 6, 2021, ataque Na capital dos EUA. Ele se tornou o primeiro oficial eleitoral a banir Trump das urnas sob a 14ª Emenda.

A Suprema Corte do país nunca se pronunciou sobre a Seção 3 da 14ª Emenda, que proíbe “pessoas sediciosas” de ocupar cargos públicos. Alguns juristas dizem que a regra pós-Guerra Civil se aplica a Trump Sua parte Na tentativa As eleições presidenciais de 2020 devem ser canceladas e encorajando seus apoiadores Tempestade no Capitólio dos EUA Depois de perder para o democrata Joe Biden. Os ativistas fizeram campanha para instar as autoridades eleitorais a banir Trump da seção.

Bellows, um democrata, estava analisando a decisão do juiz na quarta-feira e não fez comentários imediatos, disse seu porta-voz. Bellows já atrasou a implementação da sua decisão enquanto se aguarda o resultado dos processos judiciais. Ele havia dito que seguiria o estado de direito e cumpriria qualquer decisão legal.

Ele emitiu sua decisão uma semana depois que o Colorado se tornou o primeiro estado a banir Trump das urnas, embora a decisão do estado esteja pendente do resultado de seu recurso ao Supremo Tribunal do país. A Suprema Corte dos EUA marcou argumentos para 8 de fevereiro.

Trump, quem? Ele ganhou os caucuses de Iowa A votação primária está atualmente em votação para segunda-feira, 5 de março, com prazo final de sábado para o envio de cédulas ao exterior. Se a Suprema Corte dos EUA permitir a abstenção de Trump, Bellows deverá notificar as autoridades eleitorais locais de que os votos expressos a seu favor não serão contados.

Maine tem apenas quatro votos eleitorais, mas é um dos únicos dois estados a dividi-los. Trump carregou um dos eleitores do Maine quando foi eleito em 2016 e perdeu a reeleição em 2020.