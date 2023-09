Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu Marrocos

A TV estatal Al-Awla mostrou no sábado que vários edifícios desabaram perto do epicentro.





CNN

–



Um poderoso terremoto de magnitude 6,8 atingiu Marrocos na noite de sexta-feira, matando quase 300 pessoas e forçando muitos residentes a passar a noite nas ruas, no que o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse ter sido o tremor mais forte a atingir aquela parte do Norte de África. . país há mais de um século.

O USGS disse que o terremoto, que ocorreu a uma profundidade relativamente rasa de 18,5 quilômetros (11,4 milhas) na cordilheira do Alto Atlas, no Marrocos, após as 23h, horário local, teve seu centro a cerca de 72 quilômetros (44,7 milhas) a sudoeste da cidade de Marrakech. 840.000 pessoas e é um destino turístico popular.

Pelo menos 296 pessoas morreram e 153 ficaram feridas, informou a TV estatal marroquina Al-Awla no sábado.

As Forças Armadas Reais Marroquinas alertaram que os residentes ainda poderiam ser afetados pelos tremores.

“Lembramos a necessidade de agir com cautela devido ao risco de repercussões”, escreveram os militares no X, mais tarde conhecido como Twitter.

O terremoto de sexta-feira à noite foi excepcionalmente forte para a região, disse o USGS.

“Um terremoto desta magnitude nesta região é incomum, mas não inesperado. Desde 1900, nenhum M6 (magnitude 6) e terremotos maiores ocorreram dentro de 500 km deste terremoto, e apenas 9 M5 (magnitude 5) e terremotos maiores ocorreram “, informou o USGS.

“É provável que haja danos significativos e a devastação seja generalizada”, previu a agência norte-americana. Muitas pessoas vivem em edifícios “altamente propensos a terremotos”.

A TV estatal Al-Awla mostrou no sábado vários edifícios desabaram perto do epicentro e informou que milhares de pessoas fugiram de suas casas depois que a Agência Geofísica Nacional do país alertou sobre tremores secundários.

Em Marrakech, algumas casas desabaram na densamente povoada cidade antiga e as pessoas moviam os destroços com as mãos enquanto esperavam por equipamentos pesados, disse o morador local Id Wajiz Hassan à agência de notícias Reuters.

Outro morador de Marraquexe, Brahim Himmi, disse à Reuters que viu ambulâncias vindo da cidade velha e viu várias fachadas de edifícios danificadas. Ele disse que as pessoas estão com medo e ficam do lado de fora no caso de outro terremoto.

Os tremores também foram sentidos na capital Rabat, cerca de 350 km ao norte das montanhas do Alto Atlas, informou a Reuters, citando testemunhas.

Esta é uma história crescente. Muito mais está por vir. A Reuters contribuiu para este relatório.