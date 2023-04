Jill Biden tropeça ao convidar vencedores (e perdedores) da NCAA para a Casa Branca

“Eu diria que há mais consciência e mais maneiras de se expressar por meio da mídia social e da mídia tradicional”, disse Jellison. “Nesse sentido, é definitivamente um jogo totalmente novo.”

Tanto a Sra. Clark quanto a Sra. Reese deram várias entrevistas sobre o convite da Casa Branca Sra Clarke diz Ela não acredita que o vice-campeão deva comparecer. A Sra. Reese foi particularmente vocal no Twitter, retuitando e retuitando a ligação da primeira-dama para ambas as equipes como “uma piada”. Mensagem do esportista Chris Williamson: “Seu pedido de desculpas deve ser tão alto quanto seu desrespeito.”

Na terça-feira, Vanessa Valdivia, secretária de imprensa da primeira-dama, disse que o Dr. Biden estava tentando estar atento a todas as atletas do sexo feminino ao ligar para os dois times.

“A primeira-dama queria assistir ao jogo do campeonato de basquete feminino da NCAA com as jovens atletas e apreciar o quanto os esportes femininos vieram com a aprovação do Título IX”, escreveu Valdivia no Twitter, referindo-se à lei histórica de 1972 que baniu o gênero discriminação. Em jogos. “Seus comentários no Colorado devem ser uma homenagem ao jogo histórico e a todas as atletas femininas. Ela espera comemorar a vitória do campeonato LSU Tigers na Casa Branca.

A primeira-dama já havia convidado atletas do sexo feminino para a Casa Branca e usou esses convites para destacar questões relacionadas à equidade no esporte. No Dia da Igualdade Salarial de 2021, ela fez comentários ao lado de Megan Rapinoe e Margaret Burse, do time de futebol feminino dos Estados Unidos, ambas as quais insistiram que as atletas femininas recebessem o mesmo que os atletas masculinos.