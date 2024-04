Caitlin Clark leva UConn à segunda aparição consecutiva no campeonato nacional sobre Iowa

CLEVELAND – Gabby Marshall soube disso imediatamente.

No momento em que encontrou a atacante da UConn, Aaliyah Edwards, Marshall sabia que ela havia se mudado e teve que chamar uma tela ilegal.

Momentos depois, faltavam três segundos para o fim do relógio e Iowa mantinha a vantagem de um ponto, o jogo praticamente fechado. Iowa derrotou UConn por 71-69 e agora se prepara para seu segundo jogo consecutivo no campeonato nacional, enquanto UConn volta para casa de forma comovente.

Tudo o que Marshall pôde fazer foi ficar feliz, tendo feito grandes paradas defensivas em Iowa durante todo o ano.

“Fiquei muito feliz e animado”, disse Marshall. “Eu sei disso em minha mente. É a terceira tela móvel do jogo e sabemos que é um grande momento.

Em um jogo anunciado como Kaitlyn Clark de Iowa contra Paige Bookers de UConn, duas das três últimas jogadoras nacionais do ano, as duas foram mais do que isso.

Buchers terminou com 17 pontos em 7 de 17 arremessos. Clark fez 21 pontos em 7 de 18 arremessos, mas nenhum dos times estaria no jogo se apenas suas estrelas tivessem jogado.

Os Huskies receberam um grande impulso de Edwards, que fez 17 pontos e oito rebotes, apesar de uma falta tardia. Kk Arnold, que roubou a bola faltando menos de 10 segundos para o final, fez 14 pontos, cinco assistências e cinco roubadas de bola em sua primeira Final Four.

Mas foi o elenco de apoio de Iowa que fez a diferença. A atacante Hannah Stulke liderou Iowa com 23 pontos. Foi a segunda vez neste ano que Clark não liderou a pontuação do time.

“Acho que ela jogou com energia sobre si mesma esta noite, ela pode realmente ir lá e dominar”, disse Clark. “Ela enfrenta Aaliyah Edwards, que na minha opinião é uma das melhores jogadoras do país.”

No entanto, Iowa tem sido uma equipe liderada por Clark, mas também uma equipe que recebe grandes contribuições em grandes momentos. Assim como Sidney Affolder, que recuperou o lance livre perdido de Clark a três segundos do fim. Ou Kate Martin, que fez 11 pontos e oito rebotes.

O elenco de apoio de Iowa intensificou-se quando necessário e especialmente quando Clark lutou para abrir o jogo.

Ele acertou 3 de 11 e não acertou 3 pontos no primeiro tempo. Affolder então marcou seis e meio dos oito pontos finais do time, reduzindo a vantagem para seis no segundo tempo.

A partir daí foi para frente e para trás.

Clark fez sua primeira cesta de 3 pontos faltando 8:39 para o fim do terceiro quarto, deixando a multidão lotada no Rocket Mortgage Fieldhouse em frenesi.

Os Huskies voltaram sozinhos no quarto período.

UConn perdia por nove pontos faltando 5:42 para o final do jogo, enquanto Iowa se encontrava em uma situação difícil. Um time UConn que jogou apenas seis jogadores parecia ficar sem combustível depois de jogar a maior parte da temporada em um banco encurtado por lesões.

No entanto, UConn se recuperou.

“Nossos médicos fazem um bom trabalho garantindo que estamos descansando, nos recuperando e recebendo os tratamentos de que precisamos”, disse Beukers. “E então somos competitivos e estamos gratos por estarmos aqui e tentamos não considerar nada disso garantido, não pensar em estar cansado ou no que dói, no que dói, no quão cansados ​​​​estamos. estamos aqui e continuamos com esse coração, tentamos jogar e jogar com uma atitude não cansada.

Perdendo por quatro pontos faltando 50 segundos para o fim, o armador Nika Muhl roubou um passe ruim de Martin e acertou uma cesta de 3 pontos do outro lado. O roubo de Arnold mais tarde configurou a posse final de UConn.

Em vez de tomar a vacina, UConn foi para casa depois que uma tela ilegal foi chamada.

Buekers disse que uma jogada não define um jogo.

“Todos podem fazer uma única jogada grande, mas nenhuma jogada vai ganhar ou perder um jogo de basquete”, disse Buekers. “Sinto que muitos dos erros que cometi poderiam ter nos impedido de fazer aquela jogada grande ou de fazer o jogo. Então, você pode olhar para uma jogada e dizer, ah, isso nos matou ou nos machucou. um trabalho melhor, garantindo que não desperdiçássemos uma oportunidade como essa.” Eu deveria ter feito um trabalho melhor ao decidir o jogo, deixando-o para uma decisão errada.

Mas aquele jogo garantiu mais um jogo para Clark com o uniforme de Iowa e uma revanche contra a Carolina do Sul, depois que os Hawkeyes terminaram uma temporada invicta na Final Four do ano passado.

(Foto: Steph Chambers/Getty Images)