Cimeira do G7: Zelensky acusa alguns líderes árabes de ‘cegueira’ para a guerra antes da viagem ao Japão

Tessa Wong em Hiroshima e James Gregory em Londres

BBC Notícias

19 de maio de 2023, 12:59 BST Atualizado há 59 minutos

legenda da imagem, O líder ucraniano esteve na Arábia Saudita antes de uma viagem prevista para o G7 no Japão

Volodymyr Zelensky acusou alguns líderes árabes de “fecharem os olhos” para a invasão da Rússia antes de sua esperada visita aos países do G7 no Japão.

A Ucrânia confirmou que Zelensky se encontrará com o presidente Biden “nos próximos dias”.

Na sexta-feira, Zelensky esteve na Arábia Saudita para uma cúpula da Liga Árabe.

Entre os países da Liga Árabe, apenas a Síria apoiou abertamente a invasão da Rússia. Outros procuraram manter boas relações com Moscou.

“Infelizmente, alguns de vocês no mundo e aqui estão fechando os olhos [prisoner of war] Gaiolas e conexões ilegais”, disse Zelensky.

“Estou aqui para que todos possam olhar honestamente, não importa o quanto os russos tentem influenciar, ainda deve haver liberdade.”

Zelensky disse aos líderes reunidos em Jeddah que seu país estava se defendendo de colonialistas e imperialistas e parecia estar evocando a própria história de invasão e agressão do mundo árabe.

A Arábia Saudita, país anfitrião, adotou uma abordagem sutil para o conflito – por um lado, apoiando uma resolução da ONU pedindo à Rússia que retire suas tropas e prometendo US$ 400 milhões em ajuda humanitária à Ucrânia, enquanto, por outro lado, se opõe às sanções econômicas contra a Rússia. Ver a si mesmo como neutro no conflito.

O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman renovou sua oferta à Arábia Saudita para mediar entre Moscou e Kiev para encerrar os combates na cúpula. READ Na Califórnia, chuva provoca inundações e evacuações

Enquanto isso, a Síria foi readmitida na Liga Árabe – cujo líder, Bashar al-Assad, disse na cúpula que havia uma oportunidade histórica de se remodelar sem intervenção estrangeira.

Zelensky também atacou o Irã, que não é membro da Liga Árabe, por fornecer drones Shahed à Rússia. O Irã negou o fornecimento de drones para o conflito.

O líder ucraniano deve viajar da Arábia Saudita para a cúpula do G7, onde falará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O gabinete de Zelensky disse à mídia ucraniana que os dois se encontrariam no Japão “nos próximos dias”.

A cúpula na sexta-feira começou com uma condenação renovada e um anúncio de sanções adicionais contra a Rússia.

O grupo de sete países – EUA, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Canadá e Japão – representam as democracias mais ricas do mundo. Este ano, oito países, incluindo Austrália e Índia, foram convidados.

fonte de imagem, Boas fotos legenda da imagem, Líderes do G7 impuseram novas sanções à Rússia no dia de abertura da cúpula

A viagem ao Japão será a mais distante que Zelensky viajou de Kiev desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

Nos últimos dias, Zelensky visitou Itália, Alemanha, França e Reino Unido, onde fez promessas de apoio militar. Ele continua pedindo aos aliados que forneçam caças avançados para a Ucrânia, mas até agora nenhum país se comprometeu a fornecê-los diretamente.

Assim que chegar a Hiroshima, ele provavelmente tentará fazer com que líderes mais cautelosos, como o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e o presidente indiano Narendra Modi, ofereçam ajuda.

“Ao comparecer pessoalmente, esta é uma oportunidade para garantir que ele não volte de mãos vazias e retorne a Kiev com os negócios de armas que deseja”, incluindo a promessa de armas letais. Do Japão, disse John Kirton, diretor do think tank G7 Research Group.

Embora o Japão seja muito simpático à Ucrânia, suas rígidas leis militares até agora forneceram apenas equipamento de defesa letal.

Mais cedo na sexta-feira, os líderes do G7 foram recebidos por Kishida no Parque Memorial da Paz de Hiroshima, onde colocaram coroas de flores para homenagear aqueles que morreram no ataque a bomba atômica dos EUA que acelerou o fim da Segunda Guerra Mundial.

O primeiro dia da cúpula terminou com uma declaração comprometendo os Estados membros a tomar “novas medidas” para acabar com a guerra na Ucrânia e mais sanções para “aumentar os custos da Rússia e daqueles que apóiam seu esforço de guerra”.

Eles disseram que iriam “matar a Rússia de tecnologia do G7, equipamentos industriais e serviços que sustentam sua máquina de guerra” e limitariam a receita da Rússia com energia e vendas de diamantes.

Em resposta ao que disse serem sanções americanas “anti-russas”, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou suas próprias sanções contra 500 cidadãos americanos, incluindo o ex-presidente americano Barack Obama.