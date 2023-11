Chuva de meteoros tórrida do sul: observe as chamas no céu neste fim de semana

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





O primeiro ramo da chuva de meteoros Taurid está previsto para atingir o pico neste fim de semana, apresentando uma perspectiva tentadora para os pacientes observadores do céu.

Os meteoros do Southern Torrid têm brilhado intensamente no céu noturno desde o final de setembro, mas por volta do horário de pico – 20h47 e domingo – é quando as pessoas têm a melhor chance de dar uma olhada. De acordo com a Sociedade Meteorológica Americana.

Embora o sul de Touro normalmente tenha uma frequência de apenas cinco meteoros por hora, sabe-se que a chuva está cheia de bolas de fogo, indicando meteoros que parecem mais brilhantes que Vênus. De acordo com a NASA. Vênus é o segundo objeto mais brilhante no céu noturno depois da Lua.

“Os meteoros são uma parte do céu noturno com a qual as pessoas não estão familiarizadas”, disse Bill Cook, chefe do Escritório de Meio Ambiente Meteorológico da NASA. “Você sai, vê as estrelas, vê a lua, vê os planetas – eles estão sempre lá… mas nem sempre você vê meteoros. Os meteoros são uma parte transitória do céu noturno, e as pessoas são fascinado por isso.

A melhor hora para sair para ver um meteoro é depois da meia-noite em qualquer fuso horário, se o clima local permitir – mas esteja preparado para ficar um pouco se tiver certeza de que verá um, disse Cook. Até agora, as câmeras de meteoros da NASA capturaram apenas um ou dois toróides por noite, disse ele.

Segundo a Sociedade Meteorológica Americana, no pico da chuva, a Lua estará quase meio cheia, com 44%. Essa quantidade de luar pode distrair quando se olha para meteoros fracos, mas como as taridas são tão brilhantes, a lua não interfere, disse Cook.

“Você tem que desviar o olhar da lua, mas não há uma direção preferida – tente absorver o máximo que puder do céu”, aconselhou Cook. “Use seus olhos. Você não quer usar binóculos para ver uma chuva de meteoros – campo de visão muito pequeno.”

A maioria das chuvas de meteoros consiste em meteoritos com milímetros de comprimento, mas os toróides podem conter meteoritos de até 1 metro (3 pés) de comprimento que parecem muito brilhantes à medida que queimam na atmosfera da Terra.

Embora em maior escala, a maioria Rochas espaciais não chegarão à Terra, mas se o fizerem, os meteoritos resultantes – o termo para um meteorito que chega ao solo – não serão grandes o suficiente para se quebrarem em pequenos pedaços e causarem qualquer dano, disse Cook.

O Doris meridional origina-se do cometa NK, que orbita o Sol com a órbita mais curta de todos os cometas conhecidos no Sistema Solar. De acordo com a NASA. O período orbital de Encke é de cerca de 3,3 anos, e o cometa foi visto pela última vez na Terra. 22 de outubro, Quando está no periélio ou mais próximo do Sol.

Durante a sua viagem, o cometa deixa um rasto de detritos que aparece como a chuva de meteoros Taurid do Sul quando a órbita da Terra cruza o seu caminho. Embora o cometa-mãe do tártaro meridional tenha estado próximo recentemente, espera-se que as chuvas produzam uma taxa mais baixa este ano.

Ambas as chuvas Tórridas foram observadas acima do normal em 2022. O evento, conhecido como Enxame Tórrido, é causado pela gravidade de Júpiter puxando detritos à frente do caminho da Terra. Os cientistas prevêem que o próximo evento de enxame ocorrerá em 2025, disse Cook.

Mesmo que as taxas estejam baixas este ano, sempre há espaço para surpresas.

“Nunca digo nunca, porque o inesperado pode acontecer”, disse Cook. “O ano passado foi um bom ano para os tarids, 2023 e 2024, nem tanto.”

Espera-se que meteoros do sul de Doritz iluminem o céu até o final da chuva em 8 de dezembro. Sociedade Meteorológica Americana. Atualmente, a chuva de meteoros se sobrepõe aos Torídeos do Norte, que estão ativos desde meados de outubro, mas não atingirão o pico até domingo, 12 de novembro da próxima semana.

A chuva de meteoros restante atinge o pico em 2023



A julgar pelo pico de atividade dos Táuridas, muitos mais meteoros atingirão o pico este ano também. Aqui estão os eventos de meteoros restantes com pico em 2023:

● Leônidas: 17 a 18 de novembro

● Gêmeos: 13 a 14 de dezembro

● Ursitas: 21 a 22 de dezembro

Haverá mais duas luas cheias em 2023. De acordo com Farmers Almanac:

● 27 de novembro: Lua do Castor

● 26 de dezembro: Lua Fria