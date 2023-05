Blackhawks ganham loteria da NHL e sorteio de Connor Bedard

Greg WyszynskiESPN4 minutos de leitura

Os Blackhawks terão a escolha número 1 depois de ganhar a loteria do draft de 2023 da NHL O Chicago Blackhawks ganha a primeira escolha da loteria e tem a chance de selecionar Connor Bedard como o número 1 geral.

O O Chicago Blackhawks ganhou o sorteio da loteria da NHL na noite de segunda-feira, ganhando o direito de convocar Connor Bedard.

Os Blackhawks escolheram o ala Patrick Kane pela última vez em 2007. Chicago tinha a terceira melhor chance de vencer a primeira escolha geral com 11,5%.

Chicago está totalmente comprometido em reconstruir esta entressafra, incluindo a troca que enviou Kane para o New York Rangers e a separação do capitão do agente livre Jonathan Toews. Essa reconstrução teve um grande impulso com o desenvolvimento de Bedard, um pivô canadense de 17 anos que muitos acreditam ser um talento único em uma geração.

“Estou um pouco sem palavras para ser honesto, mas muito animado”, disse o GM do Blackhawks, Kyle Davidson. “Sempre que você pode adicionar talentos de elite, como podemos adicionar neste draft com a primeira escolha geral, é uma coisa monumental. Estou muito animado com a base de fãs e a cidade. Mas, no final das contas, é uma peça. . . É uma grande peça, mas trata-se de construir esta equipe. Uma peça.”

O Anaheim Ducks teve as melhores chances de 18,5% depois de terminar na última posição da classificação da NHL. Eles receberam a segunda escolha geral. Os Ducks nunca foram selecionados em primeiro lugar geral, mas Bobby Ryan (2005) e Oleg Tverdovsky (1994) foram selecionados em segundo lugar geral. Eles estão na fila para selecionar o pivô da Universidade de Michigan, Adam Fantilly, que é considerado o segundo melhor candidato no draft.

“Você nunca quer cair no draft e manter a primeira escolha, mas os melhores jogadores deste ano nos dão a oportunidade de selecionar um jogador de elite com a segunda escolha geral”, disse o gerente geral dos Ducks, Pat Verbeek. “Estamos agora em uma posição única para desenvolver um dos melhores jogadores disponíveis e adicionar aos jovens jogadores empolgantes que já estão em nossa organização.”

O Columbus Blue Jackets teve 13,5% de chance de conseguir a primeira escolha geral, mas caiu para o terceiro lugar.

A loteria envolveu 16 times que não participaram dos playoffs da Copa Stanley de 2023.

Bedard, 17, é considerado um talento único em uma geração por muitos especialistas em draft e está se tornando a melhor escolha da franquia desde que Connor McDavid foi o primeiro no geral para o Edmonton Oilers em 2015.

O comentarista Craig Button, ex-gerente geral da NHL, disse à ESPN: “Acho que Connor Bedard muda a sorte de uma franquia.”

Ele foi o primeiro jogador da Western Hockey League a receber “status excepcional” pelo Hockey Canada, permitindo que Bedard, de 15 anos, jogasse em tempo integral na liga júnior. A nativa de North Vancouver fez 271 pontos, incluindo 134 gols, em 134 jogos com Regina Pats, da WHL. Nesta temporada, ele marcou 143 pontos com 71 gols pelos Pats.

Sua lenda cresceu no Campeonato Mundial Júnior de Hóquei IIHF de 2023, onde quebrou os recordes de gols (17) e pontos (36) da carreira do jogador canadense. Ele também estabeleceu o recorde mundial júnior de pontos por um jogador sub-19, superando a antiga marca de Jaromir Jagr.

Fantilli, um jovem de 18 anos de Toronto, tem sido o consenso no. 2 foi selecionado. O pivô de 1,80 m ganhou o Prêmio Hobey Baker de 2023 como o jogador de hóquei masculino do ano da NCAA, depois de marcar 65 pontos em 36 jogos como calouro na Universidade de Michigan.

Este rascunho é considerado um dos mais profundos dos últimos anos.

Outros jogadores atrás de Bedard incluem o pivô do Programa de Desenvolvimento da Seleção Nacional Sub-18 dos EUA, Will Smith, um nativo de Massachusetts que trabalhou no Boston College, o pivô sueco Leo Karlsson, considerado um jogador de duas vias de elite, e o ala russo Matvi Michkov, um artilheiro dinâmico. O contrato com a Kontinental Hockey League o impede de jogar na NHL até a temporada 2026-27.

Existem dois sorteios de loteria, primeira escolha e segunda escolha. Graças a uma mudança nas regras da NHL em 2021, as equipes podem subir para no máximo 10 vagas na escalação. Se um time classificado de 12 a 16 ganhar na primeira loteria, ele sobe o número máximo de slots e o time com classificação mais baixa fica com o primeiro lugar. As mesmas regras se aplicam ao segundo sorteio geral da loteria. escolher

Probabilidades de loteria nesta temporada:

1. Patos: 18,5% 2. Blue Jackets: 13,5% 3. Blackhawks: 11,5% 4. San Jose Sharks: 9,5% 5. Montreal Canadiens: 8,5% 6. Arizona Coyotes: 7,5% 7. Filadélfia 8,6. 5% Washington Capitals: 6% 9. Detroit Red Wings: 5% 10. St. Louis Blues: 3,5% 11. Vancouver Canucks: 3% 12. Ottawa Senators: 2,5% 13. Buffalo Sabres: 2% 14. Pittsburgh 1,5% 15. .Nashville Predators: 0,5% 16. Calgary Flames: 0,5%

A NHL também implementou uma regra de que uma equipe não pode ganhar na loteria mais de duas vezes em um período de cinco anos a partir da loteria de 2022.