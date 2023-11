Banco do Vale do Silício Nem uma vez, muitos outros bancos falirão – Duke Prof

O colapso do Silicon Valley Bank no início deste ano não foi um incidente isolado, e muitos bancos provavelmente falirão, de acordo com um professor da escola de negócios da Duke University.

“O que quero dizer é que não existe um banco no Vale do Silício Uma vez”, Campbell Harvey, professor de finanças da Duke University, disse à CNBC Em entrevista na sexta-feira. “Existem muitos bancos; na verdade, estimamos que 10% de todos os bancos podem parecer-se com o SVB. Portanto, este não é um caso isolado e o aumento das taxas a longo prazo é punitivo.”

“Quando se trata de renegociar esses empréstimos imobiliários comerciais, é preciso ter cuidado”, acrescentou Harvey. “Os bancos querem renegociar, mas dado o nível das taxas, isso irá repercutir na economia de uma forma muito negativa.”

Harvey também vê outras questões a caminho da economia, pois acredita que a Reserva Federal deveria ter parado de aumentar as taxas no início deste ano.

“A recessão é uma ferida autoinfligida neste momento”, disse Harvey à Business Network. “Não é apenas a taxa curta que está subindo muito rapidamente, é a taxa longa também.”

Ocorreram reversões antes das últimas quatro recessões, mas desta vez a taxa longa subiu, explicou Harvey.

“A proporção longa é muito prejudicial”, disse Harvey. “Isso aumenta o custo do capital, por isso torna mais difícil para as empresas investirem. Causa uma redução repentina no mercado imobiliário com hipotecas de 8%. Portanto, isso tem implicações e, de fato, para o nosso sistema financeiro. Portanto, nossos bancos ganham. Porque o SVB e outros bancos investiram em instrumentos de longo prazo, em março. Você acha que isso foi ruim. Bem, foi quando as taxas de longo prazo eram de 3,5%. Agora elas estão acima de 1%. Todas essas perdas ainda não foram sentidas. Então, tudo aponta para fraqueza em 2024.”

“Quando essas taxas longas sobem, isso realmente prejudica a economia”, acrescentou Harvey.

Harvey disse que isso era intrigante, pois o PIB era de 4,9%, o que era “muito bom”. Ele atribuiu isso inteiramente aos consumidores que trabalham com poupanças excessivas devido à pandemia.

“Essas economias se esgotaram”, disse Harvey à CNBC. “Você pode ver isso com indicadores antecedentes, como inadimplência em cartões de crédito e empréstimos para aquisição de automóveis. Eles estão subindo, o que significa que as poupanças estão caindo. Portanto, não podemos contar com a recuperação da economia de consumo em 2024 como aconteceu em 2023.”