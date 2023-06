Um grande júri da Flórida está envolvido na investigação do Departamento de Justiça sobre os documentos de Trump, dizem fontes da AP

WASHINGTON (AP) – Os promotores federais estão usando um grande júri na Flórida. Investigação sobre o manuseio incorreto de documentos sigilosos na propriedade do ex-presidente Donald Trump em Palm Beach, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na noite de terça-feira.

O grande júri se soma a um painel separado que se reúne em Washington há meses para considerar as acusações contra Trump sobre a posse de centenas de documentos classificados em Mar-a-Lago e a possível obstrução dos esforços do governo para recuperar os registros.

Não está claro por que os promotores estão usando o grande júri extra, que foi descrito à Associated Press por uma pessoa que insistiu no anonimato para discutir o processo secreto, ou quais testemunhas podem depor perante ele.

Várias testemunhas, incluindo advogados de Trump, assessores próximos do ex-presidente e funcionários da Organização Trump, compareceram a um grande júri em Washington no ano passado. Mas o uso de um júri diferente na Flórida sugere que os promotores podem examinar pelo menos algumas acusações em potencial naquele estado.

Acredita-se que a investigação de Mar-a-Lago, liderada pela equipe de advogados do procurador especial Jack Smith, esteja em seus estágios finais, com uma decisão de cobrança esperada em breve. Advogados de Trump se reuniram na segunda-feira no escritório do Departamento de Justiça Parte do esforço da equipe jurídica com os funcionários, incluindo Smith, é levantar preocupações sobre o que eles dizem ser má conduta do promotor e tentar argumentar contra uma possível acusação.

A investigação se concentrou não apenas na posse de documentos classificados por Trump, incluindo ultrassecretos, mas também na recusa de Trump em entregar os registros quando solicitado e possíveis sanções. O FBI emitiu uma intimação para registros confidenciais na propriedade no ano passado e voltou com um mandado de busca depois de suspeitar que Trump e seus representantes não haviam devolvido todos os documentos. E mais 100 documentos com marcações de classificação foram recuperados.

Investigadores interrogaram um associado de Trump A movimentação de caixas de documentos em Mar-a-Lago foi captada por câmaras de vigilância. Como parte de uma ordem de restrição focada em imagens de vigilância, eles manifestaram interesse em um trabalhador drenando uma piscina no resort em outubro passado, uma atividade que causou inundações na propriedade, disse outra pessoa informada sobre a situação. Anônimo. Esse interesse foi relatado pela primeira vez pela CNN.

Um porta-voz de Smith se recusou a comentar na noite de terça-feira sobre a existência de outro grande júri.

_____

Siga Eric Tucker no Twitter http://www.twitter.com/etuckerAP