Biden e McCarthy devem se encontrar na segunda-feira, quando as negociações sobre o teto da dívida forem retomadas

HIROSHIMA, Japão, 21 Mai (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente republicano da Câmara, Kevin McCarthy, se reunirão na segunda-feira para discutir o teto da dívida, após um telefonema “produtivo” após o retorno do presidente a Washington, disseram ambos os lados. Domingo.

Falando a repórteres no Capitólio dos EUA após a ligação, McCarthy disse que houve discussões positivas sobre a resolução da crise e que as negociações em nível de equipe seriam retomadas no domingo.

Questionado se ficou mais confiante depois de falar com o presidente, McCarthy disse: “Nossas equipes estão conversando hoje e estamos marcando uma reunião amanhã (sic) e está melhor do que antes. Então, sim.”

Um funcionário da Casa Branca confirmou a reunião na segunda-feira, mas não deu um horário específico. Autoridades de ambos os lados se reunirão novamente para negociações às 18h (18h GMT) de domingo.

Antes de deixar o Japão após a cúpula do G7 no domingo, Biden disse que estava disposto a cortar gastos junto com mudanças nos impostos para chegar a um acordo, mas a última oferta do teto republicano era “inaceitável”.

Faltando menos de duas semanas para o dia 1º de junho, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reafirmou no domingo que o governo federal não conseguirá saldar toda a sua dívida, como alertou o Departamento do Tesouro. O não aumento do teto da dívida até essa data provocaria o caos nos mercados financeiros e uma inadimplência que aumentaria as taxas de juros.

Os comentários de McCarthy no domingo pareceram mais positivos do que a retórica cada vez mais acalorada dos últimos dias, com ambos os lados voltando a chamar as posições do outro de extremistas e as negociações paralisadas.

“Muito do que eles já propuseram é simplesmente, francamente, inaceitável”, disse Biden em entrevista coletiva em Hiroshima. “É hora dos republicanos aceitarem que não há acordo bipartidário, apenas nos termos de seu partido. Eles também precisam se mover.”

Mais tarde, o presidente twittou que não concordaria com um acordo que protegeria os subsídios das “grandes petrolíferas” e os “ricos sonegadores de impostos”, ao mesmo tempo em que comprometeria a saúde e a ajuda alimentar a milhões de americanos.

Ele sugeriu que alguns legisladores republicanos estavam prontos para que os Estados Unidos deixassem de pagar sua dívida, para que resultados desastrosos impedissem o democrata Biden de ganhar a reeleição em 2024.

Após a ligação de domingo, McCarthy disse que ainda não havia um acordo final e um entendimento para reunir os negociadores de ambos os lados antes que os dois líderes se encontrassem: “Não há acordo. Ainda estamos separados.”

“O que eu estava olhando eram nossas diferenças e como poderíamos resolvê-las, e percebi que essa parte era útil”, disse ele a repórteres.

[1/3] A cúpula do prédio do Capitólio dos EUA é refletida em uma poça em uma manhã chuvosa em 2 de fevereiro de 2012 em Washington. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de arquivo

Enquanto isso, as preocupações com a inadimplência pesaram nos mercados, já que o teto auto-imposto da dívida do governo continua a exigir aumentos para cobrir gastos e cortes de impostos previamente aprovados pelos legisladores.

Na sexta-feira, os EUA foram forçados a pagar taxas de juros mais altas em sua última oferta de dívida.

Tanto o orçamento proposto pelo presidente democrata Biden para 2024 quanto a legislação republicana ‘Cap, Save, Grow’ criariam economias orçamentárias ao longo de uma década, mas como eles fariam isso é bem diferente.

cortes de custos

McCarthy disse que os republicanos apóiam o aumento do orçamento de defesa enquanto reduzem os gastos gerais, e que as discussões sobre cortes de impostos aprovadas pelo ex-presidente Donald Trump não foram incluídas nas negociações do teto da dívida.

Uma fonte familiarizada com as negociações disse que o governo Biden propôs manter os gastos discricionários não relacionados à defesa estáveis ​​​​para o próximo ano.

Antes da ligação, Biden disse que estava disposto a fazer cortes de gastos e que não estava preocupado que isso levasse a uma recessão, mas não podia aceitar as atuais exigências dos republicanos.

A Câmara, liderada pelos republicanos, aprovou uma legislação no mês passado que cortaria os gastos do governo em 8% no próximo ano. Os democratas dizem que forçariam cortes médios de pelo menos 22% em programas como educação e aplicação da lei, o que os republicanos não contestam.

Os republicanos têm uma pequena maioria na Câmara e os colegas democratas de Biden têm controle estreito do Senado, então nenhum acordo será aprovado sem o apoio bipartidário. Mas o tempo está se esgotando, faltando apenas 10 dias para fechar um acordo antes que a reunião de segunda-feira atinja o prazo do Tesouro.

McCarthy disse que daria aos legisladores da Câmara 72 horas para reconsiderar um acordo antes de submetê-lo a votação.

A última vez que o país chegou tão longe foi em 2011 com um presidente democrata e um Senado liderado pelos republicanos.

O Congresso acabou bloqueando a inadimplência, mas a economia sofreu choques graves, incluindo o primeiro rebaixamento da classificação de crédito de primeira linha dos EUA e uma liquidação massiva de ações.

Reportagem de Trevor Hunnicutt; Edição por Simon Cameron-Moore

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.