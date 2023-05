A China baniu a fabricante de chips Micron de grandes projetos de infraestrutura

Por Peter Hoskins

Correspondente comercial

22 de maio de 2023, 03:46 BST Atualizado há 10 minutos

A China diz que os produtos fabricados pela empresa americana de chips de memória Micron Technology representam um risco à segurança nacional.

A Cyberspace, maior fabricante de chips de memória dos Estados Unidos, anunciou no domingo que apresenta “sérios riscos de segurança de rede”.

Isso significa que os produtos da empresa serão banidos de grandes projetos de infraestrutura na segunda maior economia do mundo.

É a primeira grande ação da China contra uma fabricante de chips dos EUA em meio a tensões elevadas entre Pequim e Washington.

O anúncio é o mais recente desenvolvimento em uma disputa cada vez mais profunda entre os EUA e a China sobre tecnologia crítica para economias em todo o mundo.

A longa disputa levou Washington a impor uma série de medidas contra a indústria de chips de Pequim e investir bilhões de dólares para impulsionar a indústria americana de semicondutores.

O CAC não forneceu detalhes sobre os riscos que disse ter encontrado ou em quais produtos da Micron os encontrou.

Um porta-voz da Micron confirmou à BBC que “a empresa recebeu o aviso do CAC após uma revisão dos produtos da Micron vendidos na China”.

“Estamos avaliando a decisão e avaliando nossos próximos passos. Esperamos continuar as discussões com as autoridades chinesas”, acrescentaram.

Em resposta, o governo dos EUA disse que estava trabalhando com aliados para resolver o que chamou de “distorções do mercado de chips de memória causadas pelas ações da China”.

“Nos opomos fortemente a restrições que não têm base em fatos”, disse um porta-voz do Departamento de Comércio dos EUA. READ Marianne Williamson responde a artigo do Politico alegando abuso de funcionários

“Este movimento é inconsistente com ataques recentes e visando outras empresas dos EUA. [China’s] Ela abre seus mercados e se compromete com uma estrutura regulatória transparente.”

O preço das ações da Micron caiu 5,3% nas negociações de pré-mercado nos EUA.

No entanto, analistas do grupo de banco de investimento Jefferies disseram que “o impacto final [of the ban] A Micron será mais limitada” porque não depende do governo chinês ou das telecomunicações para a maior parte das vendas que gera no país.

No entanto, a China continua sendo o principal mercado da Micron e representa cerca de 10% de suas vendas anuais. Em 2022, a Micron registrou receita total de US$ 30,7 bilhões (£ 24,6 bilhões), dos quais US$ 3,3 bilhões vieram da China continental.

Também possui fábricas no país.

No domingo, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os países do G7 queriam “reduzir o risco e diversificar nosso relacionamento com a China”.

“Isso significa tomar medidas para diversificar nossas cadeias de suprimentos”, acrescentou.

O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, participou da cúpula de Hiroshima como parte de um grupo de líderes empresariais.