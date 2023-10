UniCredit planeja distribuição de € 6,5 bilhões aos acionistas após taxas mais altas aumentarem os lucros

Mercado de Trabalho do Reino Unido: O Gabinete de Estatísticas Nacionais publica dados sobre emprego, incluindo desemprego e rendimentos médios. À medida que a inflação diminui, haverá mais interesse em saber se o crescimento dos salários diminui. O ONS afirma que publicará “uma nova série utilizando fontes de dados adicionais para produzir níveis e taxas ajustadas de emprego, desemprego e inatividade” para os últimos dois trimestres.

Indicadores econômicos: A S&P Global publica os mais recentes Índices de Gestores de Compras para a UE, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Dados observados de perto medem as atividades empresariais nos setores industrial e de serviços. Os investidores estarão atentos aos sinais de que a economia está a abrandar.

Resultados da empresa: O Barclays tornou-se o primeiro grande banco do Reino Unido a publicar os resultados do terceiro trimestre. Durante os resultados do segundo trimestre, em julho, a empresa disse que as margens hipotecárias estavam “apertadas” em seu negócio de varejo. Desde então, o Banco de Inglaterra suspendeu os aumentos das taxas de juro, o que nunca é uma boa notícia para as margens bancárias. Outras empresas com atualizações incluem a mineradora Anglo American, os grupos de luxo Hermès e Zegna e o fornecedor de materiais de construção Travis Perkins.