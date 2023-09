China aumenta apoio econômico na votação do Country Garden

Cinco maiores bancos da China reduziram taxas de juro

PEQUIM (Reuters) – A China intensificou nesta sexta-feira medidas para impulsionar a economia em declínio do país, com os principais bancos abrindo caminho para novos cortes nas taxas de empréstimos e Pequim planejando mais medidas, incluindo a flexibilização das restrições à compra de casas, disseram fontes.

Como parte das medidas de apoio, as autoridades chinesas também reduziram o montante de fundos que as empresas devem deter em reservas cambiais. As medidas animaram os investidores e devem evitar novas quedas no difícil setor imobiliário, disseram analistas.

A China está a debater-se com um abrandamento que abalou os mercados globais, centrando-se na espiral da crise da dívida do problemático promotor Country Garden (2007.HK) num sector que contribui com um quarto da economia.

À medida que a pressão aumenta, as autoridades tomaram uma série de medidas para estimular a economia e revitalizar o mercado imobiliário, com medidas que incluem a flexibilização de algumas regras de empréstimo e a redução da quantidade de divisas que os bancos devem manter em reservas.

O país está preparado para tomar novas medidas, incluindo a flexibilização das restrições à compra de casas, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Os reguladores, incluindo o Ministério da Habitação, o banco central e o regulador financeiro, implementarão nas próximas semanas as medidas nas quais têm trabalhado nos últimos meses sob a orientação do Conselho de Estado, disseram os dois.

Betty Wang, economista sênior da ANZ para a China, disse que uma série de medidas nacionais de flexibilização de ativos nas últimas duas semanas superaram as expectativas do mercado.

“Esta é a primeira vez que a China anuncia medidas de flexibilização de ativos a nível nacional desde 2021. Elas ajudarão a restaurar a confiança do mercado e evitarão que o setor entre em declínio ainda maior.”

Teste de jardim rural

No curto prazo, contudo, o sentimento do mercado será distorcido pelo resultado de um teste crucial à confiança dos investidores na Country Garden.

Na quinta-feira, a Country Garden adiou o prazo para votar sobre o adiamento dos pagamentos de um título privado de 3,9 bilhões de yuans (US$ 537 milhões) para as 14h GMT de sexta-feira, para dar aos credores “tempo suficiente” para se prepararem para a votação.

A votação é um obstáculo importante numa altura em que os detentores de títulos denominados em dólares do promotor lutam para evitar o incumprimento, dizendo que a empresa não pode pagar os seus detentores de títulos estrangeiros se não conseguir prolongar a sua dívida interna.

“É um acidente de carro lento”, disse o detentor dos títulos, que não quis ser identificado devido à sensibilidade da questão, concentrando-se na incerteza sobre a economia em geral e nas tensões com Washington.

“Tudo o que fizerem agora terá um impacto daqui a cinco a 10 anos.”

A Country Garden, maior incorporadora privada da China em vendas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A pressão sobre os mercados imobiliários intensificou a pressão sobre Pequim para implementar medidas de apoio e alimentou preocupações sobre a capacidade dos decisores políticos para conter um abrandamento no crescimento económico mais amplo da China.

Os preços das novas casas na China caíram pelo quarto mês consecutivo em agosto, de acordo com uma pesquisa privada realizada na sexta-feira, enquanto a crise do crédito imobiliário manteve a confiança baixa, apesar de uma série de medidas de apoio.

Redução nas taxas de depósito

Setembro. O banco central disse na sexta-feira que reduziria o índice de reservas cambiais (RRR) em 200 pontos base (bps), de 6% para 4%, de 15, com o objetivo de desacelerar o declínio do yuan.

Os credores que reduziram as taxas de hipotecas na sexta-feira incluíram o Banco Industrial e Comercial da China (601398.SS), o China Construction Bank Corp (601939.SS) e o Banco Agrícola da China (601288.SS). Foram mostrados pontos básicos, sites de cada banco. Vários bancos de média dimensão também anunciaram que começarão a reduzir as taxas de juro dos depósitos em 10-25 pontos base.

As medidas ajudaram a aumentar a confiança no mercado e recuperaram as ações imobiliárias em dificuldades, com o índice imobiliário CSI 300 da China (.CSI000952) subindo 2,4% nas negociações da tarde.

Três fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters na terça-feira que os principais bancos estatais estão preparados para reduzir as taxas de juro das hipotecas existentes, mais cedo ou mais tarde, reduzindo as taxas de depósito.

Setembro. A partir dos 25 anos, os compradores de casas pela primeira vez com hipotecas podem solicitar aos seus bancos taxas de juro mais baixas sobre os empréstimos existentes, anunciaram na quinta-feira o banco central e o regulador financeiro da China.

Os cortes nas taxas de depósito são os terceiros cortes num ano, com cortes maiores do que as rondas anteriores, em Junho e Setembro do ano passado.

As taxas de depósito mais baixas compensarão parcialmente as diversas pressões sobre a redução das margens de juros líquidas dos bancos – uma medida chave da rentabilidade, disse Nicholas Zhu, analista do Moody’s Bank.

“O impacto do corte da taxa de depósito é significativo, já que três quartos dos empréstimos dos bancos chineses são depósitos”, disse Zhu.

Os empréstimos hipotecários da China totalizaram 38,6 biliões de yuans (5,29 biliões de dólares) no final de Junho, representando 17% do total das carteiras de empréstimos dos bancos.

($ 1 = 7,2633 Yuan Renminbi Chinês)

Reportagem de Ziyi Tang, Ryan Woo e Wang Jing, reportagem adicional de Davide Barbuscia em Nova York; Editado por Ann Marie Rowntree e Lincoln Feast

