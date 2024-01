Chefe de Justiça Roberts desconfiado da inteligência artificial nos tribunais: NPR

Alterar o título J. Scott Applewhite/AP J. Scott Applewhite/AP

WASHINGTON – O presidente do tribunal, John Roberts, voltou sua atenção no domingo para as promessas e deficiências da inteligência artificial nos tribunais federais em um relatório anual que não fez nenhuma menção à ética da Suprema Corte ou às controvérsias legais envolvendo Donald Trump.

Descrevendo a inteligência artificial como a “última fronteira tecnológica”, Roberts discutiu os prós e os contras do conteúdo gerado por computador na profissão jurídica. Seus comentários foram feitos dias após o último caso de citações legais falsas geradas por IA em registros judiciais oficiais, em um caso envolvendo o ex-advogado de Trump, Michael Cohen.

“Sempre uma má ideia”, escreveu Roberts no seu relatório de final de ano, “qualquer uso de IA requer cautela e humildade”.

Ao mesmo tempo, o Chefe de Justiça reconheceu que a IA tornaria muito mais fácil o acesso aos tribunais para pessoas que não têm muito dinheiro. “Essas ferramentas têm o potencial bem-vindo de atenuar qualquer incompatibilidade entre os recursos disponíveis e as necessidades urgentes em nosso sistema judicial”, escreveu Roberts.

O relatório chega ao final de um ano em que uma série de histórias foram questionadas Práticas éticas dos juízes E o tribunal respondeu às críticas adoptando o seu primeiro código de conduta. A maioria dessas histórias não revelou viagens, outras hospitalidades e laços financeiros adicionais com os juízes Clarence Thomas e Harlan Crowe e com doadores conservadores ricos. Os irmãos Koch. Mas os juízes Samuel Alito e Sonia Sotomayor também estão sob escrutínio.

O país está a entrar no início de um ano eleitoral que parece destinado a enredar o tribunal, de uma forma ou de outra, nos processos criminais em curso contra Trump e nos esforços para desqualificar o antigo presidente republicano das eleições de 2024.

Roberts, juntamente com seus oito colegas, não discute casos que estão ou podem chegar à Suprema Corte. Em declarações anteriores, ele defendeu a melhoria da segurança e aumentos salariais para os juízes federais, elogiou os juízes e seus assistentes por lidarem com a pandemia do coronavírus e destacou outros aspectos das mudanças tecnológicas nos tribunais.

Roberts certa vez comparou árbitros a árbitros que marcam bolas e golpes, mas não ditam as regras. Em sua última declaração, ele recorreu a um esporte diferente, o tênis, para deixar claro que a tecnologia não substituirá os árbitros tão cedo.

Em muitas partidas de tênis, a tecnologia óptica, em vez de árbitros de linha humana, agora “determina se um saque de 130 milhas por hora está dentro ou fora. Essas decisões são precisas ao milímetro. E não há escolha; a bola é rebatida ou não. Em contraste, as decisões legais são muitas vezes áreas cinzentas. Inclusive, elas ainda devem usar o julgamento humano”, escreveu Roberts.

Antecipando o uso crescente da inteligência artificial nos tribunais, Roberts escreveu: “Prevejo que os juízes humanos existirão durante algum tempo. Mas prevejo que o trabalho judicial – especialmente a nível de julgamento – será significativamente afetado pela IA”.