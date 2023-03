Gabinete de Bragg acusa republicanos da Câmara de ‘interferência política ilegal’

Comente esta história Comente

O escritório do procurador distrital do condado de Nova York, Alvin Bragg, instou os republicanos da Câmara na sexta-feira a retirar um pedido de informações relacionado ao seu caso contra o ex-presidente Donald Trump, novamente rejeitando o que caracterizou como “interferência política ilegal” no processo criminal em andamento. Em carta a três presidentes de comissões Imprensa para documentos e provas Sobre o caso de Trump, Leslie B., conselheira geral do escritório de Praga. Dubec os repreendeu por escolherem “cooperar” com o agora indiciado ex-presidente. Um grande júri de Manhattan votou para indiciar Trump na quinta-feira, depois de ouvir evidências de que Trump pagou a atriz de filmes adultos Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016.

Na manhã de sexta-feira, a acusação – junto com alegações específicas contra Trump – permanecia selada. Em seu site Truth Community, Trump continuou sua série de ataques a Bragg em postagens em letras maiúsculas e denunciou a acusação.

“Como você não tem dúvida, o ex-presidente Trump dirigiu um ataque contundente contra a promotora Bragg e ameaçou nas redes sociais que sua prisão ou indiciamento em Nova York poderia desencadear ‘morte e destruição'”, escreveu Dubec.

Dubec disse que os líderes do Partido Republicano no Comitê Judiciário são Jim Jordan (Ohio); Brian Steele (Wis.) no conselho executivo; e James Comer (Ky.) no Comitê de Supervisão – poderiam ter usado suas posições para condenar esses ataques e honrar a integridade do sistema de justiça.

“Em vez disso, você e muitos de seus colegas optaram por cooperar com os esforços do Sr. Trump para desacreditar e desacreditar a integridade de promotores eleitos e juízes de primeira instância, e fazer alegações infundadas de que a investigação do escritório é politicamente motivada”, escreveu Dubec. “Fique longe dessas alegações inflamatórias, retire seu pedido de informações e deixe o processo de justiça criminal prosseguir sem interferência política ilegal.” READ Honduras busca laços com a China e pressiona Taiwan antes da visita dos EUA

Representantes de Jordan, Steele e Comer não responderam imediatamente aos pedidos de comentários na sexta-feira.

O indiciamento do ex-presidente Donald Trump marca a primeira vez que um ex-presidente é processado criminalmente. Aqui está como chegamos aqui. (Vídeo: Adriana Euro/The Washington Post)

deles Carta de 25 de março ao escritório de Praga, os líderes disseram que estavam buscando os documentos porque o Congresso pode considerar uma legislação que protegeria ex-presidentes de investigações criminais estaduais por “ações pessoais”. Dubec os acusou de inventar “um pretexto infundado para interferir no trabalho de nosso escritório”, justificativa que os dirigentes não citaram em seu pedido de matéria-prima.

Jordan e outros legisladores do Partido Republicano enviaram o primeiro Uma carta a Praga datada de 20 de março Solicita documentos e provas relacionados com a sua investigação. A demanda veio depois que Trump disse que seria preso nos próximos dias e convocou seus apoiadores a protestar.

Em resposta à primeira carta de Jordan, o gabinete de Praga disse que o pedido “entra em território claramente reservado aos estados” – e que veio somente depois que Trump “criou uma falsa expectativa de que seria preso”, segundo seus advogados. Exorto-vos a intervir.”

Na sexta-feira, Dubec disse novamente que os comitês não têm autoridade para supervisionar um caso criminal estadual. Ele também criticou a sugestão de que o escritório do procurador distrital de Manhattan falhou em refutar que sua investigação foi motivada politicamente por não fornecer aos legisladores do Partido Republicano os materiais que eles solicitaram.

“Essa decisão é errada e sem mérito”, escreveu Dubec na sexta-feira. “Não estamos envolvidos em uma refutação ponto a ponto de sua carta, pois nosso escritório está legalmente impedido de discutir publicamente processos criminais pendentes, como você bem sabe, já que os escritórios do promotor estão localizados em todo o país.” READ Previsão para a área DC: ensolarado hoje com uma brisa fresca; Está esquentando essa semana

Um historiador presidencial discute as consequências imediatas e de longo prazo por trás do impeachment do ex-presidente Donald Trump. (Vídeo: Michael Catenhead/The Washington Post)

Se os republicanos da Câmara não retirarem seu pedido, reiterou Dubec, o gabinete do promotor distrital estaria disposto a se reunir para discutir como cumprir seu pedido sem violar seus deveres como promotores.

“Antes de dar o passo sem precedentes e inconstitucional de intimar o procurador distrital para obter informações relacionadas a um processo criminal estadual em andamento, esperamos que você faça um esforço de boa fé para chegar a um acordo negociado”, concluiu.

As exigências de Jordan para o cargo de Bragg atraíram duras críticas dos democratas. Ele, Jan. 6, 2021, apontando que o legislador de direita ignorou uma intimação do Comitê Seleto da Câmara para investigar o ataque à capital dos EUA. Jan. 6 O comitê posteriormente votou para encaminhar Jordan e outros legisladores do Partido Republicano ao Comitê de Ética da Câmara.

Os republicanos se uniram em defesa de Trump desde que previram há quase duas semanas que ele seria preso. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy (R-Califórnia) e várias figuras importantes do Partido Republicano – incluindo um dos principais rivais em potencial de Trump na eleição presidencial de 2024 – acusaram Bragg, um democrata, de seguir uma agenda política.

Daniels, cujo nome legal é Stephanie Clifford, recebeu US$ 130.000 de Michael Cohen, ex-advogado e editor de Trump. Trump reembolsou Cohen por honorários advocatícios em parcelas depois de se tornar presidente. Acredita-se que Bragg esteja considerando acusações relacionadas aos pagamentos, que incluem falsificação de registros comerciais e possivelmente o cometimento de outro crime relacionado à campanha. READ As ações da Tesla caem. Os volantes não são a causa.