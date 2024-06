Cingapura

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, saudou a chegada de uma “nova convergência” no Indo-Pacífico no sábado, enquanto os EUA fortalecem parcerias estratégicas e de segurança na região em meio a ameaças crescentes da China e da Rússia.

“Hoje, estamos vendo uma nova convergência em torno de todos os aspectos da segurança no Indo-Pacífico”, disse Austin no fórum de segurança Shangri-La Dialogue, em Cingapura.

“Esta nova integração cria uma rede de parceria mais forte, mais resiliente e mais capaz que define uma nova era de segurança na região Indo-Pacífico.

Austin disse que a nova integração não era “uma aliança ou coligação única”, mas “uma coleção de esforços e instituições sobrepostos e complementares, alimentados por uma visão partilhada e um sentido partilhado de obrigação mútua”.

Avultando-se nessa visão regional está definitivamente a China, que Austin menciona sem citar nomes.

A unificação não se trata de “impor a vontade de um país” ou de “intimidação ou coerção”, mas de princípios e crenças comuns sobre “uma solução pacífica através da negociação – não de coerção ou conflito. E certamente não chamada de punição”.

O comentário parecia ser uma referência velada aos exercícios militares da China em torno de Taiwan na semana passada, que Pequim disse serem uma “forte punição” pelas “atividades separatistas” da ilha autônoma. A força massiva surge dias depois da tomada de posse em Taiwan do seu novo líder democraticamente eleito, Lai Tsing-tae, que apelou a Pequim para pôr fim às suas tácticas de intimidação.

Austin disse que a nova integração ajudou os Estados Unidos a fazer “progressos históricos” nos últimos três anos. “Fortalecemos a estabilidade na Península Coreana. Apoiámos o status quo em todo o Estreito de Taiwan. Defendemos o Estado de Direito no Mar da China Meridional”, disse ele.

Sob o presidente Joe Biden, os Estados Unidos reforçaram os laços com os seus aliados e aliados com ideias semelhantes na região Ásia-Pacífico, que sob o presidente chinês Xi Jinping se tornou cada vez mais assertiva e beligerante em relação a várias reivindicações marítimas e territoriais de Taiwan. para os mares do Leste e do Sul da China.

O reforço dos laços com os EUA irritou Pequim, que Washington acusa de liderar uma campanha de “cerco e supressão” da China.

A insistência de Austin numa “nova integração” na Ásia-Pacífico pareceu irritar a delegação chinesa na audiência.

Numa sessão de perguntas e respostas, um coronel chinês perguntou a Austin se os EUA planeiam criar uma aliança semelhante à NATO na região Ásia-Pacífico e culpou a NATO pela guerra na Ucrânia.

“A expansão da fronteira oriental da OTAN levou à crise na Ucrânia. Que implicações você acha que o endireitamento do sistema de alianças dos EUA na Ásia-Pacífico terá na segurança e estabilidade desta região?”, perguntou Cao Yanzhong, um coronel sênior e pesquisador da OTAN? Instituto de Estudos de Guerra da Academia de Ciências Militares do Exército Chinês.

“Discordo respeitosamente da sua opinião de que a expansão da OTAN causou a crise na Ucrânia”, respondeu Austin, ganhando uma rara salva de palmas do público.

“A crise na Ucrânia foi causada pela decisão do Sr. Putin de invadir ilegalmente o seu vizinho.”

O Ministro da Defesa Nacional de Austin China, Alm. A troca ocorreu um dia depois de Dong Jun ter tido suas primeiras conversas cara a cara à margem do Fórum de Defesa.

As raras conversações entre os chefes de defesa dos EUA e da China abordaram várias questões turbulentas, incluindo a relação da China com Taiwan e a Rússia, bem como fricções no Mar do Sul da China.

No sábado, Austin referiu-se ao seu encontro com Tong em seu discurso, dizendo que eles tiveram uma “discussão franca”.

“Não há substituto para conversações diretas entre militares entre líderes seniores. Não há substituto para uma comunicação aberta para evitar mal-entendidos e erros de cálculo”, disse ele, acrescentando que aguarda com expectativa novas negociações com a China.

Austin reiterou o compromisso dos EUA com o seu tratado de defesa com as Filipinas, chamando-o de “couraçado”.

O presidente filipino, Ferdinand R. Marcos Jr. condenou na sexta-feira as ações ilegais, coercitivas e agressivas no Mar da China Meridional.

Austin reafirmou o compromisso da América com a região Ásia-Pacífico, dizendo que a paz e a estabilidade em toda a região são importantes para o mundo inteiro.

“A América só pode estar segura se a Ásia estiver segura. É por isso que a América mantém a nossa presença na região há tanto tempo. É por isso que continuamos a fazer os investimentos necessários para cumprir as nossas obrigações para com os nossos parceiros e aliados”, afirmou.