Os apresentadores de ‘GMA3’ Amy Robach e DJ Holmes deixam a ABC após romance relatado

DJ Holmes e Amy Robach, âncoras da terceira hora do principal programa matinal da ABC, “Good Morning America”, estão deixando a ABC News, anunciou o presidente da rede, Kim Godwin, em um memorando aos funcionários na noite de sexta-feira.

“Eu sei que isso tem sido uma distração para muitos de nós, mas não se esqueça de todo o grande trabalho que faz da ABC News a rede de notícias número 1 na América, e é tudo por sua causa”, escreveu Godwin no memorando. “Quero agradecer novamente por sua paciência e profissionalismo durante este período”, via CNN.

A decisão sobre quem será o co-apresentador de “GMA3” e “20/20” da ABC – que Robach co-apresenta – virá mais tarde, disse Godwin.

“Depois de muitas conversas frutíferas com Amy Robach e TJ Holmes sobre diferentes opções, todos concordamos que seria melhor para todos deixar a ABC News”, disse um porta-voz da ABC em um comunicado na noite de sexta-feira. “Reconhecemos seu talento e dedicação ao longo dos anos e agradecemos por suas contribuições.”

A rede está conversando com os âncoras do “GMA3” esta semana sobre a saída, e as negociações avançaram para o estágio final, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Um acordo final pode ser alcançado até a tarde desta sexta-feira.

“Há muita frustração de todos os lados que poderia ter sido melhor tratada”, disse a pessoa.

Depois que o Daily Mail informou que Holmes e Robach estavam romanticamente envolvidos no mês passado, eles estavam fora.

Em um memorando enviado aos funcionários da rede na época, o presidente da ABC News, Kim Godwin, anunciou que os âncoras permaneceriam fora do ar até o resultado de uma revisão interna.

Godwin chamou o assunto de “distração interna e externa” e pediu aos funcionários que não “fofocassem” sobre o assunto durante o trabalho.

Embora o casal não tenha ido ao ar no “GMA3”, eles preencheram um elenco rotativo de apresentadores para Roebuck e Holmes.