ANC perde maioria pela primeira vez: NPR

JOANESBURGO – JULGAMENTO DA ÁFRICA DO SUL Congresso Nacional Africano O partido perdeu a maioria absoluta pela primeira vez, num golpe devastador para o partido outrora liderado por Nelson Mandela. O ANC tem dominado a política sul-africana desde que venceu as primeiras eleições pós-apartheid, há 30 anos.

O ANC teve um final decepcionante, previam as sondagens antes das eleições de quarta-feira, mas os resultados finais foram mais preocupantes. Com 40 por cento dos votos, caiu 57% em 2019.

Tessa Toomes, diretora Círculo Rivonia, um grupo de reflexão na África do Sul, considerou-a uma decisão histórica que pôs fim às três décadas do ANC no poder. “As eleições na África do Sul são um ponto de viragem na política”, disse ele.

De acordo com a Constituição, o partido mais votado tem duas semanas a partir da confirmação da decisão de formar um novo governo. O ANC precisa agora de formar um governo de coligação com um ou mais partidos da oposição para permanecer no poder.

O apoio cada vez menor ao partido é uma realidade muito sombria para milhões de pessoas.

A África do Sul ainda está junta Países mais desiguais do mundocom 32% estão desempregados, com níveis crescentes de criminalidade. As críticas ao governo do ANC estão a crescer devido à escassez de água e electricidade e à frustração generalizada com a corrupção.

O progresso inicial após a libertação do domínio da minoria branca não durou para muitos. Apesar dos avanços significativos alcançados na nação mais industrializada de África, as desigualdades herdadas do regime do apartheid persistiram e agravaram-se ao longo da última década. A percentagem de votos do partido caiu alguns pontos percentuais em todas as eleições desde 2004 – exacerbada por uma divisão geracional, com os eleitores mais jovens nascidos após o apartheid, os chamados “libertários natos”, menos propensos a votar no ANC.

“Por um lado, superámos o apartheid como força estrutural”, disse Toomes, “e por outro lado, não mudámos realmente muitas das dinâmicas. desigualdade na África do Sul, e outra forma está a avançar e está a prejudicar-nos.

Mas nestas eleições, disse Toomes, o declínio gradual do apoio do ANC ao longo dos últimos 20 anos tornou-se mais dramático. “O ANC explodiu de certa forma na forma do seu antigo presidente, Jacob Zuma. A ascensão do ANC é certamente a maior história destas eleições.

A Queda e Ascensão de Zuma

O novo partido do polêmico e condenado ex-líder do ANC, The Festa Mkhonto we Sizwe, Ou MK, foi a história da eleição. MK recebeu o nome da ala militar dissolvida do ANC e foi registrado há seis meses. Mas em pouco tempo a festa superou as expectativas. O partido foi fortalecido por uma base de muitos ex-apoiadores do ANC e, em sua maioria, sul-africanos pobres e de etnia zulu que deixaram o ANC seguindo o exemplo de Zuma. É agora o terceiro maior partido na África do Sul, com quase 15%.

Abrange a dramática queda e ascensão do líder de 82 anos. Como líder do MK, embora uma condenação o impedisse de ser eleito para o parlamento, ele pode agora ser um parceiro significativo nas negociações para formar um novo governo de coligação e usar o seu poder para tentar evitar novas punições.

Zuma foi forçado a renunciar ao cargo de presidente em 2018 e foi condenado em 2021 por não ter se apresentado no julgamento de corrupção contra ele. Ele também é a causa Ele tentou novamente no ano seguinte 1999 por alegada corrupção num negócio de armas.

O líder populista acusou o seu sucessor, o presidente Cyril Ramaphosa, de estar por trás dos seus problemas jurídicos. Agora que Zuma infligiu uma derrota esmagadora ao seu rival, ele enfrentará pressão de alguns membros do seu próprio partido para renunciar.

A filha de Zuma e membro do MK, Duduzile Sambudla, disse à NPR: “MK não quer fazer uma aliança com o ANC de Ramaphosa”, disse ela, acrescentando que uma aliança é possível sem Ramaphosa.

A vitória do MK sobre o ANC foi particularmente notável na segunda província mais populosa da África do Sul, KwaZulu Natal (KZN). O partido obteve quase 46% dos votos, em comparação com quase 18% do ANC.

O ícone da liberdade Nelson Mandela foi o primeiro a votar Escola Secundária de OlangeEm Durban, KZN, em 1994, quando se tornou presidente. Trinta anos depois, muitos eleitores na mesma assembleia de voto expressaram um sentimento semelhante: frustração com o estado do país e um desejo de mudança.

Nqobile Khumalo, 24 anos, chegou à assembleia de voto pouco depois da abertura da votação, às 7 horas da manhã de quarta-feira, e deu o seu primeiro voto. “Acreditamos que haverá mudanças”, disse ele. Tracy Bongiwe Zondo, de 39 anos, foi mais longe. “Antes votava no ANC, mas agora voto no MK porque preciso de uma mudança na nossa sociedade”, disse ele.

O futuro do Presidente Ramaphosa é agora uma questão em aberto. Ele é o primeiro líder do ANC a perder a maioria do seu partido, supervisionou um declínio acentuado na percentagem de votos (17%) e a participação caiu para 58 por cento. A chefe eleitoral do ANC, Nomvula Mokonyane, disse à NPR que Ramaphosa não renunciará. “Ninguém vai renunciar”, disse ele. Mas Ramaphosa enfrenta um grande desafio para sobreviver ao seu segundo mandato, se conseguir formar um governo com base nos resultados, o que causará divisão.

Uma nova era de governo de coalizão

O professor David Everett, da Wits School of Governance, disse que a decisão de forçar o ANC a aliar-se a outro partido foi um passo positivo para o país. “Penso que será excepcionalmente bom para a África do Sul que o ANC seja subitamente responsabilizado, em vez de maioria após maioria”, disse ele.

A África do Sul há muito que tem governos de coligação a nível local, mas não a nível federal, e a composição do governo de coligação do ANC é agora a grande questão.

O partido pode fundir-se com a oposição oficial Aliança Democrática, Um partido de centro-direita, largamente liderado e apoiado pela minoria branca da África do Sul, obteve 22%. “Existem duas facções no ANC. “O Presidente Ramaphosa está muito preocupado com o estado da economia e é provável que olhe para a Aliança Democrática”, disse Everett. Mas a medida poderia alienar muitos membros de outras facções do ANC, que a veriam como uma linha vermelha.

O ANC poderia aliar-se ao MK, dando a Zuma influência no governo, ou unir forças com a extrema esquerda. Partido dos Lutadores da Liberdade Econômica, liderado por outro antigo líder jovem do ANC, Julius Malema. O partido terminou em quarto lugar com 9% dos votos, e alguns especialistas disseram que o MK sofreu um apoio maior do que o esperado ao partido.

Mas uma aliança com um ou ambos os partidos que surgiram em grande parte do ANC poderia revelar-se instável, no meio das divisões que levaram à divisão dos partidos em primeiro lugar. “Para fazer uma aliança com os seus adversários ferrenhos na EFF e no MK, estamos a pedir à política que domine tudo porque estão a tentar corromper ainda mais o ANC e assumi-lo”, disse Everett.

O ANC passou de um movimento de libertação amado a uma força política que domina a política sul-africana. Mas o seu controlo sobre a política sul-africana está a diminuir à medida que o país luta para conter as suas divisões e enfrentar os principais desafios do país.

A política sul-africana pode ter mudado para sempre desde a era do governo de partido único. Dentro do sistema de representação proporcional do país, mais partidos e candidatos independentes do que nunca estão a criar e a oferecer uma alternativa – uma realidade com a qual o ANC deve agora aceitar.