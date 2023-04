Draymond Green diz que foi suspenso por ‘Flagrant 2 7 anos atrás’ após King’s Stomp

A NBA citou o histórico de Draymond Green por acertar Domantas Sabonis, pivô do Sacramento Kings, no jogo 2 da primeira rodada do Golden State Warriors.

A estrela do Warriors acredita que foi mais longe do que isso.

Ele está falando sobre suspensão pela primeira vez Seu podcast “Draymond Green Show”Green apontou que ele foi suspenso por seu infame chute de quadril nos playoffs da NBA de 2016 e colocou parte da culpa em seu tratamento da multidão de Sacramento:

“Eu não sabia que você poderia ser suspenso por dois flagrantes de sete anos atrás. E eu não sabia que você poderia ser suspenso por sair com uma multidão que o transforma em pássaros duplos e grita seu nome e seus bordões. Eu também não sabia disso”, disseram meus companheiros, jogando bem.

“Não posso dizer que gostei muito do jogo. Estar suspenso de um jogo neste momento da minha carreira, não poder participar daquele duelo… nunca vai me afetar do ponto de vista emocional.”

Esses dois flagrantes surgiram quando Green chutou o pivô do Oklahoma City Thunder, Steven Adams. na cintura nas finais da Conferência Oeste. Aquela pós-temporada deixou um legado ruim para Green, já que ele foi suspenso no jogo 5 das finais da NBA após cometer quatro faltas flagrantes nos playoffs.

Neste momento, a suspensão de Green foi polêmica, já que muitos acreditavam que Sabonis merecia parte da culpa por agarrar a perna de Green do chão e a NBA reconheceu que o status de infrator reincidente de Green pesava muito em vista de sua disciplina.

Desde que entrou na liga em 2012, Green registrou 163 faltas técnicas, 17 expulsões e quatro suspensões na temporada regular e 27 faltas técnicas em 147 jogos do playoff. Estatísticas e informações da ESPN.

Draymond Green diz que Draymond Green está suspenso por ser Draymond Green. (Kyle Terada/USA TODAY Sports)

Felizmente para Green e os Warriors, sua ausência não impediu o time de vencer o jogo 3 e postar seu melhor desempenho defensivo da série, pelo qual ele elogiou todos os jogadores do Warriors por um minuto durante seu podcast.

a história continua

Green está no caminho de volta dos Warriors para o jogo 4 no domingo (15:30 ET, ABC) no Chase Center.

Draymond Green sobre chute de Joel Embiid: ‘Não me importo’

A suspensão de Green aumentou na quinta-feira, quando ele deu seu próprio chute na virilha, ou pelo menos um perto da virilha, para Joel Embiid, estrela do Philadelphia 76ers, durante o jogo 3 da série Sixers contra o Brooklyn Nets.

Embiid comete falta, mas não é liberado para o chute. Mais tarde, no entanto, o companheiro de equipe do Sixers, James Harden, e o pivô do Nets, Nick Claxton, terminaram suas noites no início de um jogo estranho. Descobriu-se que Harden acertou o ala Royce O’Neal do Nets com um golpe baixo, enquanto Claxton recebeu uma segunda falta técnica por provocar Embiid após uma enterrada.

Muitos compararam o incidente do Embiid com a ejeção e suspensão de Green, mas Green não está interessado em nenhuma comparação. Ele disse que nem Embiid, Harden ou Claxton deveriam ter sido expulsos:

“Se eu puder dar minha opinião honesta, não me importo. Você não vai olhar para mim e dizer: ‘Cara, esse cara fez isso, ele não entendeu.’ Não sou eu. Eu não jogo assim. Nº 1, nunca torço para que um jogador seja suspenso. Nunca torço para que um jogador seja expulso do jogo. Portanto, a responsabilidade para por aí. O que você não consegue de mim é uma vítima.

“No ano passado, eu disse, fui tratado de maneira diferente, é uma medalha de honra, não sou como todos esses caras. Sou diferente e igual a diferentes campeonatos, então você leva o bom com o ruim. Você tem viver com isso, mas o que eu não vou fazer é, ‘Cara, Joel deveria ser suspenso!’ Isso é fantástico. ‘Devia ter chutado James!’ É uma loucura, é o basquete dos playoffs. ‘Nick Claxton deveria ser demitido!’ É uma loucura, é o basquete dos playoffs.”

Pelo menos a NBA decidiu não suspender nenhum desses jogadores. O Sixers, atualmente 3-0 e à beira de uma raspagem, enfrentará o Nets no jogo 4 no sábado (13h ET, TNT).