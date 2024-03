Fonte – Texans trocam pelo Bengals RB Joe Mixon

O Houston Texans está negociando com o veterano running back do Cincinnati Bengals, Joe Mixon, disse uma fonte ao DJ Bien-Aime da ESPN.

Os termos do acordo não foram divulgados.

Mixon, escolhido na segunda rodada do draft de Oklahoma em 2017, tem sido o principal running back do Cincinnati Bengals nas últimas sete temporadas. Em 2023, ele correu para 1.034 jardas e 9 touchdowns e totalizou 1.410 jardas em scrimmage.

No entanto, o ataque rápido dos Bengals faltou explosividade na última temporada. Antes da semana 18, quando Cincinnati foi eliminado da disputa dos playoffs, o Bengals ficou em 27º lugar na NFL em corridas de 12 ou mais jardas, de acordo com ESPN Stats and Information Data.

Esperava-se que Mixon, 27, fosse libertado depois que os Bengals chegassem a um acordo com o agente livre running back Jack Moss. Ao negociá-lo, Cincinnati economiza US$ 5,8 milhões contra o teto salarial.

Mixon foi titular em 88 de suas 97 partidas em sete temporadas com o Bengals. Ele foi nomeado para o Pro Bowl em 2021, teve quatro temporadas corridas de 1.000 jardas e lançou um passe para touchdown em uma derrota no Super Bowl LVI que encerrou a melhor sequência de pós-temporada de Cincinnati em mais de três décadas.

No geral, Mixon correu para 6.412 jardas em sua carreira no Bengals, com média de 4,1 jardas por corrida e marcando 49 touchdowns. Ele pegou 283 passes para 2.139 jardas e mais 14 TDs.

Ben Baby da ESPN contribuiu para este relatório.