Centro Espacial Kennedy sediará a missão Starlink

ATUALIZAÇÃO: O Falcon 9 decolou com 21 satélites Starlink no domingo às 22h47 EDT do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.. Um booster pousou em um navio drone atracado no Oceano Atlântico CurtoDepois de algum tempo.Leia nossa história completa pós-lançamento aqui.

É mais um dia de lançamento do SpaceX Falcon 9.

As tripulações da SpaceX estão a caminho do lançamento no domingo de um foguete Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, transportando os 21 satélites Starlink Internet da empresa.

A decolagem da missão Starlink 6-12 está agendada provisoriamente para 22h47 EDT.

As equipes têm cinco oportunidades de lançamento adicionais na janela de lançamento de quase quatro horas que se estende até 23h05 EDT, se necessário. O tempo deve estar bom para o pouso.

90 minutos antes da equipe espacial do FLORIDA TODAY acompanhará a cobertura do lançamento ao vivo.

Quando é o lançamento da SpaceX hoje à noite:

Outras oportunidades de lançamento estarão disponíveis no mesmo horário, 24 horas depois, na segunda-feira, se exigido pelas equipes.



Se for bem-sucedida, será a 62ª missão da SpaceX lançada este ano a partir de seus quatro locais de lançamento na Flórida, Califórnia e Texas, incluindo a primeira decolagem do protótipo de nave estelar e veículo superpesado da empresa em abril.

Qual é a previsão do tempo para o lançamento do Falcon 9:

Os meteorologistas da Força Espacial relataram pela última vez que as condições climáticas eram 90% “celulares” durante a janela de lançamento.

“Na noite de domingo, e no início da janela de lançamento, podemos esperar condições favoráveis, secas e ventos de superfície de nordeste”, disseram os meteorologistas da 45ª Ala Meteorológica da Força Espacial em um comunicado no sábado.

“A nuvem cumulus associada ao fluxo terrestre será a principal preocupação se persistir perto do local de lançamento”, disseram os meteorologistas.

As condições para a oportunidade de liberação de backup na segunda-feira são quase as mesmas.

Aqui está tudo o mais que você precisa saber:

O Complexo de Lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy fornecerá.

A carga útil é o próximo lote de satélites Starlink de transmissão de Internet da empresa.

O foguete Falcon 9 de 230 pés continuará em rota sudeste entre a Flórida e as Bahamas.



Não há estrondos sônicos locais com esta missão.

O impulsionador do primeiro estágio de 130 pés tem como alvo o drone de pouso oito minutos após a decolagem.

Quando será o próximo lançamento da Costa Espacial da Flórida?

O próximo lançamento da Flórida será um foguete Atlas V da United Launch Alliance.

A Missão de Segurança Nacional é um esforço conjunto entre a Força Espacial dos EUA e o Serviço Nacional de Inteligência para transportar cargas secretas para a órbita geoestacionária. semana passada, A missão NROL-107 pousou quando a ULA devolveu o foguete à segurança das Instalações de Integração Vertical da empresa até a passagem do furacão Itália.

Uma nova data de lançamento para esse trabalho ainda não foi identificada.

“Trabalharemos com nossos clientes e linha para confirmar nossa próxima tentativa de lançamento, e uma nova data será fornecida assim que for lançado com segurança”, disse ULA na semana passada.

A equipe espacial do Florida Today acompanhará a cobertura do lançamento ao vivo 90 minutos antes do início da missão.

Além disso, espera-se que mais missões SpaceX Starlink sejam lançadas a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, mas a empresa ainda não anunciou quando a próxima missão será lançada.

