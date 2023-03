Donald Trump: Ex-presidente indiciado pelo Grande Júri de Manhattan

(CNN) Donald Trump A acusação por um grande júri de Manhattan – pela primeira vez na história dos EUA – um atual ou ex-presidente enfrentou acusações criminais, de acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto.

Uma folha de acusação será arquivada com selo e será anunciada nos próximos dias. As alegações não são públicas no momento. Espera-se que Trump compareça ao tribunal no início da próxima semana, de acordo com seu advogado de defesa, Joe Tacobina.

Há um escritório do promotor Questionando o ex-presidente Ele estava supostamente envolvido em um esquema de pagamento secreto envolvendo a estrela de cinema adulto Stormy Daniels que antecedeu a eleição presidencial de 2016. Procurador Distrital de Manhattan Alvin Bragg’Seu escritório entrará em contato com os advogados de Trump para discutir sua rendição.

A decisão certamente causará ondas de choque em todo o país, mergulhando o establishment político dos EUA – que nunca viu um de seus ex-líderes enfrentar acusações criminais, muito menos concorrer à presidência novamente – em águas desconhecidas.

Trump emitiu uma declaração em resposta à acusação, chamando-a de “o nível mais alto de assédio político e interferência eleitoral da história”.

“Tenho certeza de que essa caça às bruxas causará uma grande reação de Joe Biden”, disse o ex-presidente. “O povo americano sabe exatamente o que os democratas de extrema esquerda estão fazendo aqui. Todos podem ver isso. Portanto, nosso movimento e nosso partido – unidos e fortes – primeiro vamos derrotar Alvin Bragg, depois vamos derrote Joe Biden, e nós também. Esses democratas desonestos. Vamos tirar todo mundo do cargo para que possamos tornar a América grande novamente!”

Em um comunicado, a advogada de Trump, Alina Hubba, disse que Trump “foi vítima de uma versão corrupta e distorcida do sistema de justiça e da história americana. Ele será justificado”.

Pego de surpresa pela decisão do grande júri de indiciar Trump, uma pessoa que falou diretamente com ele disse que começou a acreditar nas notícias de que um possível indiciamento levaria semanas quando o ex-presidente estava finalizando um indiciamento na semana passada. E – longe.

“Isso é um choque hoje? Claro que sim”, disse a pessoa, falando sob condição de anonimato, enquanto a equipe de Trump avaliava sua resposta.

O escritório de Praga disse que estava em contato com os advogados de Trump.

“Esta noite, contatamos o advogado do Sr. Trump e coordenamos sua entrega ao escritório do promotor de Manhattan sobre a acusação da Suprema Corte, que permanece selada”, disse o escritório do promotor distrital em um comunicado na quinta-feira. “A orientação será emitida quando a data para o exame for selecionada.”

A ação legal contra Trump leva a campanha presidencial de 2024 a uma nova fase, já que o ex-presidente promete continuar concorrendo apesar das acusações criminais.

Trump costuma chamar as várias investigações que o cercam de “caça às bruxas”, tentando influenciar a opinião pública ao se apresentar como vítima do que diz serem investigações políticas lideradas por promotores democratas. Como as acusações são iminentes, Trump instou seus apoiadores a protestar contra as prisões, uma medida que ele pediu enquanto busca reverter sua derrota para o presidente Joe Biden após a eleição de 2020.

Trump há muito evita consequências legais em sua carreira pessoal, profissional e política. Ele resolveu vários processos civis privados ao longo dos anos e está fora de controvérsias relacionadas à sua empresa de mesmo nome, a Trump Organization. Como presidente, ele sofreu duas vezes impeachment pela Câmara, liderada pelos democratas, mas evitou ser condenado pelo Senado.

Em dezembro, a Organização Trump foi considerada culpada de várias acusações de fraude fiscal, embora Trump não tenha sido acusado nesse caso.

Os aliados republicanos de Trump – e seus rivais do Partido Republicano em 2024 – criticaram o escritório do procurador distrital de Manhattan por causa da acusação iminente, e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, prometeu abrir uma investigação sobre o assunto.

Partido Republicano em defesa de Trump

Os republicanos do Congresso rapidamente se uniram em defesa de Trump, atacando Bragg no Twitter e acusando o promotor público de uma caça às bruxas política.

O presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan, de Ohio, um dos líderes republicanos que convocou Bragg para testemunhar perante o Congresso sobre a investigação de Trump, twittou.

Senador republicano do Texas. Ted Cruz chamou a acusação de “absolutamente sem precedentes” e “uma expansão devastadora no armamento do judiciário”.

Mas pelo menos um republicano moderado disse à CNN que confia no sistema legal.

“Acredito no estado de direito. Acho que temos freios e contrapesos, acredito no sistema”, disse o deputado Don Bacon de Nebraska.

“Temos um juiz. Temos júris. Temos apelações. Então, acho que eventualmente a justiça será feita. Se ele for culpado, isso será mostrado. Mas se não, acho que também será mostrado”, disse Bacon à CNN. .

O julgamento começou sob Saivans

O escritório de Bragg sinalizou no início de março que estava perto de indiciar Trump depois de intimar o ex-presidente a testemunhar perante um grande júri que investiga o esquema de suborno. Os possíveis réus em Nova York devem ser notificados por lei e convocados para comparecer perante um grande júri que avalia as acusações. Mas Trump acabou se recusando a comparecer perante o painel.

Uma investigação de longo prazo primeiro Começou com o predecessor de Bragg, Cy Vance. Quando Trump estava no cargo. Refere-se a um pagamento de $ 130.000 ao advogado pessoal de Trump, Michael Cohen Daniels, no final de outubro de 2016, dias antes da eleição presidencial de 2016, para impedi-lo de tornar público um suposto caso com Trump uma década antes. Trump negou o assunto.

Em causa na investigação estão os pagamentos a Daniels e o reembolso da Organização Trump a Cohen.

De acordo com os autos do processo federal de Cohen, os executivos da Trump Organization o autorizaram a cobrir seus $ 130.000 originais em pagamentos e obrigações fiscais e a pagar $ 420.000 em bônus mais bônus. A Organização Trump listou os reembolsos como despesas legais em seus livros internos. Trump negou qualquer conhecimento dos pagamentos.

Esta história está quebrando e será atualizada.