Axiom-2 pronto para voo espacial privado

Axiom-2, a segunda missão espacial privada da SpaceX para a Estação Espacial Internacional para a Axiom Space e a NASA, está programada para ser lançada neste fim de semana a bordo de uma cápsula SpaceX Falcon 9 e Dragon.

Durante a longa revisão de prontidão de voo de segunda-feira, os chefes das três empresas se reuniram para garantir que o hardware da aeronave, a tripulação de quatro pessoas e os locais de lançamento e pouso estejam prontos para apoiar a missão de 10 dias. A decolagem do Pad 39A do Centro Espacial Kennedy está marcada para domingo, 21 de maio, às 17h37 EDT.

“Hoje tivemos uma revisão em que reunimos membros do conselho da Axiom Space, SpaceX e NASA para falar sobre a próxima missão e, no final dessa revisão, toda a equipe votou ‘Go'”, disse Ken Bowersachs, administrador associado da NASA para operações espaciais, disse durante uma conferência de imprensa na segunda-feira.

Um boletim meteorológico da Força Espacial para o lançamento é esperado na quinta ou sexta-feira.

O que saber sobre a missão Axiom-2?

Ex-astronauta da NASA Peggy Whitson Comandante do Axiom-2 e ligado ao ônibus espacial privado John Shofner e os astronautas sauditas Ali Alkarni e Rayana Barnawi, patrocinados pelo governo. A missão está sob contrato entre a NASA e a Axiom Space, com sede em Houston.

“O veículo Dragon está finalizado em um hangar esperando para ser anexado ao foguete (Falcon 9), e o foguete está pronto para voar, (e) a plataforma está pronta”, disse William Gerstenmaier, vice-presidente de confiabilidade de voo da SpaceX. “Sexta-feira temos uma roupa seca e fogo constante. Temos a tripulação totalmente treinada; eles estão prontos para levar a cápsula Dragon para a estação e agora estão prontos para retornar à Terra.”

Os espectadores podem esperar um estrondo sônico minutos após a decolagem, já que a SpaceX, com uma missão tripulada pela primeira vez, pretende pousar o propulsor na Zona de Aterrissagem 1 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. Para voos espaciais humanos anteriores, a SpaceX pousou seus propulsores a bordo de um drone atracado no Oceano Atlântico.

“Antes de termos esse tipo de capacidade, não tínhamos certeza de que conseguiríamos o desempenho, mas o número de Falcons que voamos nos permitiu dizer que o desempenho está lá e podemos usá-lo”, disse Gerstenmaier. “Vai ser consistente com todas as equipes daqui para frente, e esse é o nosso plano.”

Após o lançamento, a tripulação de quatro pessoas passará cerca de um dia em órbita, manterá a Estação Espacial Internacional e passará oito dias experimentando como é trabalhar e viver em órbita. Eles então retornam para fazer um pouso no Oceano Atlântico ou no Golfo do México.

Enquanto estiver em órbita, a equipe multinacional realizará até 20 experimentos e demonstrações de tecnologia, com forte foco na educação. De acordo com o relatório da Axiom, isso inclui “uma competição de arte estudantil do espaço, ferramentas educacionais e envolvimento em projetos liderados por estudantes com universidades como o MIT”.

Quando é a oportunidade de lançamento de encaixe e backup?

Se o Falcon 9 for lançado no domingo, o Crew Dragon deve chegar à ISS às 9h30 EDT na segunda-feira, 22 de maio.

Joel Montalbano, gerente do programa da Estação Espacial Internacional da NASA, disse: “Estamos olhando para 21 de maio e, se não for (lançado) até o dia 22, pararemos e nos concentraremos no programa Axiom-2. O SpaceX CRS- 28”, a próxima missão de reabastecimento de carga da estação da SpaceX em 3 de junho, programada para voar de KSC antes de sábado.

Se as equipes pararem neste fim de semana, uma futura data de lançamento para a missão Axiom-2 deve ser determinada para melhor se adequar a um verão movimentado na estação, incluindo a primeira demonstração de voo tripulado da cápsula Boeing Starliner em julho e a missão Crew-7 da NASA com SpaceX mais tarde.

Conheça os astronautas privados do Axiom-2

Whitson é a primeira mulher a comandar um ônibus espacial privado e o único membro da tripulação de quatro pessoas com experiência anterior em voos espaciais. Ele é um veterano em voos espaciais e, com 665 dias, detém o recorde de maior tempo gasto no espaço por qualquer astronauta americano. Eles foram coletados durante três missões de longa duração com a NASA.

“O espaço está realmente mudando agora e estou muito animado por fazer parte da expansão do acesso da humanidade a esta incrível fronteira”, disse Whitson em uma coletiva de imprensa pré-lançamento no mês passado. “Sinto-me muito abençoado por ter uma equipe muito talentosa que não apenas atende aos requisitos de treinamento para este trabalho, mas vai além.”

Depois de se aposentar da NASA em 2018, ele ingressou na Axiom Space como diretor de voos espaciais tripulados. Para se preparar para missões privadas ao espaço, ele treinou como comandante reserva para a missão Axiom-1, lançada no ano passado e comandada pelo vice-presidente de desenvolvimento de negócios e astronauta chefe da Axiom. Michael Lopez-Alegria. Ele também é um ex-astronauta da NASA.

John Shofner é o único participante de voo espacial privado a pagar por um assento na missão Axiom-2. Ele é um empresário, piloto e defensor STEM que nasceu no Alasca e atualmente mora em Knoxville, Tennessee. Ele é um piloto veterano com mais de 25 anos e mais de 8.500 horas de experiência de voo e desempenhará o papel de piloto de missão privada.

Para a missão Axiom-1 do ano passado, três participantes de voos espaciais privados pagaram US$ 55 milhões por assento. Na segunda-feira, Derek Hassmann, chefe de coordenação e operações de missão da Axiom, disse que “o custo de enviar humanos e cargas úteis ao espaço é dinâmico e complexo” e não revelou quanto Shofner pagou pelo voo.

Ali Alkarni e Rayyana Barnawi, o segundo e o terceiro cidadãos sauditas a voar para o espaço e os primeiros a visitar a ISS, foram os primeiros astronautas patrocinados pelo governo a voar em uma missão privada da Axiom para a ISS.

Barnawi, a primeira mulher astronauta da Arábia Saudita, é técnica de laboratório de pesquisa de câncer. Alkarni é capitão e piloto de caça com 12 anos de experiência na Força Aérea Saudita.

“Ali, como piloto militar, traz muita disciplina funcional e entusiástica para o trabalho, e está sempre pronto para testes extras”, disse Whitson no mês passado. “Rayanna foi a primeira mulher saudita a voar no espaço, então, obviamente, ela desempenha um papel importante como modelo, mas sua formação científica em câncer de mama e pesquisa com células-tronco é realmente importante para muitas das pesquisas que vamos abordar. conduta durante a missão”.

Alkarni e Barnawi são membros do Programa Nacional de Astronautas da Agência Espacial Saudita – ao contrário de Sultan bin Salman Al Saud, que foi o primeiro cidadão saudita a voar para o espaço em 1985 a bordo do ônibus espacial Discovery da NASA. A Arábia e os primeiros astronautas patrocinados pelo governo voaram na missão Axiom.

“Esta missão é a segunda em nossa série de missões ousadas para a Estação Espacial Internacional”, disse o presidente e CEO da Axiom Space, Michael Saffredini, no mês passado. “Estas são realmente as etapas para nós e o processo de preparação para construir nossa estação espacial.”

Axiom Space espera lançar o primeiro módulo para acoplar com a ISS no final do próximo ano. Seguido por outro e, finalmente, um sistema de energia e refrigeração. Antes da NASA aposentar a ISS em 2030, a estação multi-módulo Axiom está planejada para se tornar uma estação espacial comercial de vôo livre.

“Poderemos trabalhar de forma eficiente com a NASA e trabalhar para uma transição perfeita da Estação Espacial Internacional para a estação espacial Axiom quando a ISS se aposentar”, disse Suffredini.

Outro lançamento do SpaceX Starlink à meia-noite do Pad 40 na Estação Espacial de Cabo Canaveral é esperado ainda esta semana, antes do lançamento do Axiom-2 no domingo. A decolagem está programada para ocorrer entre meia-noite e 4h da sexta-feira, 19 de maio.

