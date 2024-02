Tesla realizará votação dos acionistas sobre fusão no Texas

Após a votação, Musk disse que a Tesla “agiria imediatamente para realizar uma votação dos acionistas para transferir para o estado do Texas”. Musk precisaria da aprovação do conselho da Tesla para implementar tal medida. A Tesla está atualmente incorporada em Delaware.

A designação X de Musk ocorre depois que um juiz em Delaware anulou o pacote salarial de US$ 56 bilhões do CEO da Tesla em 2018, o maior pacote de remuneração na história de uma empresa pública. A chanceler do Tribunal da Chancelaria, Kathleen McCormick, decidiu que o conselho de administração da empresa não conseguiu provar que “o plano de compensação era razoável” ou mostrar evidências substanciais de que negociou com Musk.

Mais tarde, Musk expressou seu desdém pelo governo.

“Nunca incorpore sua empresa no estado de Delaware”, postou Musk no X esta semana.