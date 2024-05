Jorge encontra Lopez para um corte depois que o apaziguador joga a luva na arquibancada após a expulsão.

NOVA IORQUE (AP) – Jorge Lopez será demitido pelo em dificuldades New York Mets após alívio Ele jogou a luva na arquibancada após sua expulsão Quarta-feira no Citi Field.

O gerente do Mets, Carlos Mendoza, disse que a explosão era “inaceitável” e seria tratada internamente. Lopez não expressou arrependimento por sua cena.

“Eu não sinto muito. Acho que provavelmente estou assistindo o pior companheiro de equipe de toda a MLB durante uma entrevista de jogo estranha e confusa na sede do clube do Mets.

Lopez mentiu quando disse aos repórteres que ainda não havia falado com Mendoza ou com o presidente de operações de beisebol, David Stearns, sobre a explosão, segundo uma pessoa familiarizada com a situação. A pessoa falou com a Associated Press sob condição de anonimato porque não estava autorizada a divulgar essa informação publicamente.

Lopez desistiu de um home run de duas corridas para Shohei Ohtani Nova York perdeu para o Los Angeles Dodgers por 10-3. Minutos depois, o destro Freddie Freeman foi expulso por gritar com o árbitro da terceira base Ramon De Jesus sobre uma decisão de apelação sobre um swing verificado.

“São apenas emoções. O esporte leva você até lá”, disse Lopez.

Mais alguns gritaram com López de Jesus, depois largaram a bola e saíram do monte sem tirar a camisa. Ao se aproximar do banco de reservas do Mets, ele jogou a luva por cima da rede de segurança e ela caiu duas fileiras nas arquibancadas, onde foi recolhida por um torcedor.

“Definitivamente não é bom”, disse o shortstop do Mets, Francisco Lindor, que iniciou uma reunião apenas com jogadores na sede do clube após a 15ª derrota do Nova York em 19 jogos.

“Se o nosso gestor diz que é inaceitável, é inaceitável. Espero que amanhã (Lopez) seja completamente diferente.

Depois que seu chapéu caiu da cabeça, Lopez o deixou cair na terra em frente ao banco de reservas e foi em direção ao banco.

“É assim que eu sou”, disse ele. “Não tenho medo de ser eu mesmo.”

Lopez, porém, disse que achava que seus companheiros estavam desconfortáveis.

“George é um cara legal por dentro. No fundo, ele sabia que não deveria ter feito isso, obviamente”, disse o apaziguador sênior Adam Ottavino. “Todo mundo faz coisas”.

Após o jogo, o Mets iniciou o processo de contratação de Lopez. Eles têm sete dias para trocá-lo ou liberá-lo ou mandá-lo direto para os menores, caso nenhuma outra equipe o tenha dispensado.

Em sua primeira temporada com o Mets, Lopez, de 31 anos, fez 1-2 com um ERA de 3,76 e duas defesas em 28 partidas – a maior parte nas ligas principais. Ele assinou um contrato de um ano de US$ 2 milhões com Nova York em dezembro.

Lopez jogou por três times dos playoffs na temporada passada, indo 6-2 com um ERA de 5,95 e três defesas em 61 jogos de alívio para Minnesota, Miami e Baltimore.

Ele se mudou exclusivamente para o bullpen em 2022 e foi o mais próximo dos Orioles durante quatro meses de folga que lhe renderam uma seleção All-Star. Baltimore o trocou com os Twins no início de agosto daquele ano, e ele terminou 4-7 com um ERA de 2,54 e 23 defesas em 67 jogos.

