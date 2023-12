Ensaio de vacina contra o HIV chamado de ‘último lançamento de dados’ interrompido por resultados ruins

CNN

Dublagem do ensaio da vacina contra o HIV Esta década “O último lançamento dos dados” As vacinações foram interrompidas após resultados decepcionantes.

O estudo de prevenção PrEPVacc, conduzido por investigadores africanos com o apoio de cientistas europeus, testou duas vacinas experimentais contra o VIH com uma nova forma de profilaxia oral pré-exposição (PrEP).

No entanto, a liderança da PrEPVacc Ele diz Pararam agora a componente vacinal do ensaio devido à sua ineficácia na prevenção do VIH, embora “não haja preocupações sobre a segurança da vacina”. Recomenda-se que o componente de preparação oral do ensaio seja continuado.

O fracasso das vacinas experimentais é um grande golpe para a comunidade médica, que se deparou com inúmeros becos sem saída desde o início dos primeiros ensaios da vacina contra o VIH. 36 anos atrás.

Embora as novas infecções por VIH tenham sido drasticamente reduzidas desde o seu pico em meados da década de 1990, ONUSIDA Dados recentes mostram que 39 milhões de pessoas em todo o mundo vivem atualmente com esta infecção. Mais de metade são mulheres e raparigas, sendo as mulheres jovens e as raparigas (15-24) responsáveis ​​por 77% dos novos casos na África Subsariana.

A comunidade médica ainda não dispõe de uma vacina eficaz contra o VIH, e um dos envolvidos no ensaio alertou que outro estudo deste tipo não seria possível até 2030.

O ensaio PrEPVacc estudou 1.500 participantes voluntários no Uganda, na Tanzânia e na África do Sul. Desses participantes, 87% eram mulheres.

Refletindo sobre os resultados, o principal investigador da PrEPVacc, Pontiano Ghalibu, disse num comunicado que “precisamos de olhar para uma nova geração de abordagens e tecnologia de vacinas” e “uma nova geração de líderes”.

“Desenvolver uma vacina para prevenir o VIH é um objectivo importante para África. Um objectivo que precisa de ser ainda mais urgente agora que nenhuma vacina contra o VIH foi testada quanto à eficácia em qualquer parte do mundo”, sublinhou Ghalibu.

O diretor da PrEPVacc é o Dr. Eugene Rusagira concordou, dizendo que embora os “obstáculos científicos sejam elevados”, ele está “igualmente confiante de que um dia será desenvolvida uma vacina contra o VIH”.

“Investigações importantes como a PrEPVacc fazem-nos avançar e os participantes estão prontos para avançar connosco e fazer a diferença na saúde das suas comunidades”, disse Ruzakira num comunicado, acrescentando que o ensaio permitiu aos investigadores construir boas relações com comunidades importantes. .

Luano Geoffrey, o primeiro participante do ensaio em Masaka, Uganda, disse à CNN no início do ano que foi necessária “muita coragem” para participar na investigação.

Ela disse que havia muita desinformação inicial em sua comunidade e que os estigmas sociais estavam complicando as coisas.

Participantes como Geoffrey agora têm um “sentimento mais profundo de gratidão por parte de suas comunidades”, dizem os pesquisadores.

Segundo os investigadores, os resultados completos da componente vacinal do ensaio PrEPVacc serão publicados no verão de 2024.