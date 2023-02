Broncos contratam Sean Payton como treinador principal enquanto Texans contratam DiMeco Ryans | NFL

Denver Broncos e Houston Texans Eles definiram a identidade de seu novo técnico na terça-feira.

ÚLTIMA HORA: Saints e Broncos finalizam a compensação pelo HC Sean Payton, vencedor do Super Bowl, disseram fontes à ESPN Isso abre caminho para Payton assinar com o Broncos e se tornar o próximo técnico do Denver. Portanto, espera-se que Payton vá para Denver como seu próximo HC. pic.twitter.com/HA4RAtE6P8 — Adam Schefter (@AdamSchefter) 31 de janeiro de 2023

O ex-time de Sean Payton, o Broncos, concordou com a compensação, segundo a ESPN Santos de Nova Orleans, com quem venceu o Super Bowl na temporada de 2009. O acordo supostamente inclui o Broncos recebendo Payton e a escolha da terceira rodada do draft de 2024 do Saints. New Orleans receberá a escolha de primeira rodada de 2023 do Denver (nº 30) e a escolha de segunda rodada do Broncos de 2024.

Enquanto isso, Houston Texans confirmado Eles contrataram DiMeco Ryans como seu novo treinador principal. Ryans foi amplamente aclamado como coordenador defensivo do San Francisco 49ers.

O jogador de 38 anos jogou pelos Texans por seis temporadas depois que eles o selecionaram na segunda rodada do draft de 2006. Como linebacker do time, ele ganhou o prêmio de Jogador Defensivo do Ano e foi selecionado para dois Pro Bowls. Como treinador destacou-se como um espírito defensivo: os 49ers foram os melhores sob a sua liderança. NFL Em pontos e jardas permitidas na última temporada.

O San Francisco foi particularmente eficaz contra a corrida com Ryans como coordenador defensivo, mantendo os times com 77,7 jardas por jogo, o segundo na liga. Isso é um contraste gritante com a defesa de corrida de Houston, que ocupa o último lugar na NFL, permitindo 170,2 jardas nesta temporada. Os Texans não têm uma temporada de vitórias desde 2019, mas têm a segunda escolha geral no draft deste ano e as escolhas de primeira rodada de Cleveland em 2023 e 2024, depois de trocarem Deshaun Watson pelos Browns no ano passado.

“Por muitas razões, DeMeco é tudo o que procuramos em um líder e treinador para nossa organização”, disse o proprietário do Texans, Cal McNair, em um comunicado. “Ele tem um histórico comprovado de desenvolver jogadores de alta qualidade e inovou continuamente seu esquema defensivo nas últimas seis temporadas em San Francisco.

“Iniciamos este processo com o objetivo de encontrar alguém de quem nossos fãs e cidade pudessem se orgulhar, e fizemos isso. Embora tenhamos recebido feedback e apoio incríveis de várias pessoas, nossas discussões com ele e sua visão para nosso time de futebol fez dele o treinador perfeito para nos liderar enquanto continuamos a evoluir como organização.

A nomeação de Ryans torna os Texans o primeiro time da NFL na história a contratar três treinadores negros consecutivos.

Payton também herdaria um time em dificuldades quando assumiu o cargo de técnico do Saints em 2006. Junto com o futuro quarterback do Hall da Fama, Drew Brees, Payton levou o Saints aos playoffs nove vezes e ganhou o título da NFC South. Sete ocasiões.

Payton estava sob contrato com o New Orleans depois de deixar o Saints na última temporada e trabalhar na transmissão nesta entressafra.

O Broncos, que teve 5 vitórias e 12 derrotas nesta temporada e estendeu sua seca nos playoffs para sete anos, demitiu o técnico novato Nathaniel Hackett em dezembro, depois de vencer 4 vitórias e 11 derrotas. O técnico interino Jerry Rosberg foi 1-1.

A principal tarefa de Payton será fazer com que o quarterback Russell Wilson volte às vitórias depois que o profissional de 11 anos teve sua pior temporada estatística após uma troca de sucesso por quatro escolhas de draft premium e três jogadores de Seattle.

Os Broncos trocaram suas escolhas de primeira e segunda rodada com os Seahawks por Wilson. Eles voltaram para a primeira rodada trocando o pass rusher Bradley Chubb para o Miami Dolphins, que enviou aos Broncos sua primeira rodada. São Francisco 49ers. Essa escolha agora pertence ao Santos.