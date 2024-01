Biden pode realmente ‘fechar’ a fronteira?

Funcionários atuais e antigos do Departamento de Segurança Interna estão expressando preocupação com o anúncio do presidente Joe Biden neste fim de semana de que deseja que a autoridade “feche” a fronteira.

Num evento de campanha na Carolina do Sul no sábado, Biden disse que democratas e republicanos estavam “fazendo progressos reais” num projeto de lei que incluiria novas medidas de segurança nas fronteiras.

“Isso também me daria, como presidente, autoridade de emergência para fechar a fronteira até que ela esteja novamente sob controle”, disse Biden no “primeiro jantar da nação” na Carolina do Sul. “Se esse projeto se tornar lei hoje, fecharei a fronteira certo. agora e conserte isso rapidamente.”

Seus comentários ecoaram uma declaração que ele emitiu na noite de sexta-feira, na qual disse que fecharia a fronteira se necessário “no dia em que eu assinar a lei”.

Duas fontes familiarizadas com as negociações disseram que o projecto de lei em consideração forçaria o DHS a fechar a fronteira se a média diária de imigrantes atingisse 5.000 em sete dias ou se o número de travessias atingisse 8.500 num dia.

Durante uma paralisação, 1.400 imigrantes indocumentados por dia seriam autorizados a atravessar legalmente os portos de entrada, mas as restrições não seriam levantadas até que o número de encontros com imigrantes caísse abaixo de 75% e depois abaixo de 75%. Duas semanas. Esse nível de controlo poderia manter a fronteira fechada durante meses, disseram as fontes.

Actualmente, os agentes da Patrulha Fronteiriça prendem e processam imigrantes que atravessam a fronteira sul, cerca de 85% dos quais são libertados para os Estados Unidos com datas para comparecerem perante um juiz de imigração para determinar se lhes será concedido asilo ou deportados para os seus países de origem. O México concordou em receber de volta 30 mil imigrantes venezuelanos, nicaragüenses, haitianos e cubanos por mês, mas muitas vezes esse número chega aos Estados Unidos vindo desses países.

Recomendado

Dois ex-funcionários e dois atuais funcionários do DHS dizem que fechar a fronteira e dissuadir os requerentes de asilo exigirá a cooperação do México para devolver mais migrantes aos Estados Unidos.

Um funcionário do governo rejeitou a ideia de que o fechamento da fronteira causaria o caos.

“Como disse o presidente, o Congresso deve aprovar um acordo bipartidário que forneça novas ferramentas de fiscalização e recursos adicionais para proteger a fronteira. Esses recursos adicionais serão críticos para as nossas capacidades, razão pela qual o presidente os solicitou na sua sublista”, disse o presidente. disse um funcionário da administração.

Um dos dois ex-funcionários disse que Biden estava enviando uma mensagem política, mas não baseada na realidade logística.

“Não se pode recusar 8.000 migrantes por dia sem o consentimento dos mexicanos”, disse o ex-funcionário. “O que vocês estão criando é criar ondas frenéticas nas partes mais fracas da fronteira.”

As áreas vulneráveis ​​da fronteira incluíam anteriormente áreas tão distantes como Lukeville, Arizona, e Del Rio, Texas, onde mais de 10.000 haitianos se reuniram em 2021, sobrecarregando os recursos da Patrulha Fronteiriça.

Outro ex-funcionário disse que alguns agentes e funcionários graduados da Alfândega e Proteção de Fronteiras ficaram chateados com o fato de Biden falar em “fechar” a fronteira porque isso levaria a mais turbulência e não a uma solução.

“Definitivamente parece política”, disse um segundo ex-funcionário. “O CBP e a Patrulha da Fronteira estão muito chateados neste momento.”

Ambos os funcionários em exercício confirmaram que havia algumas preocupações sobre a proposta e apontaram que medidas semelhantes usadas durante o Título 42, política Covid-19 para evitar a passagem de requerentes de asilo, duraram apenas um certo tempo.

Um porta-voz do governo mexicano não respondeu a um pedido de comentário. O DHS não respondeu a um pedido de comentário.