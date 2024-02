Os Commanders, que contrataram Dan Quinn como treinador principal, entrevistaram Bill Belichick para o início de 2024.

Boas fotos



Depois de muita confusão, o Washington Commanders encontrou seu novo treinador na quinta-feira Chegar a um acordo verbal com o coordenador defensivo do Dallas Cowboys, Dan Quinn, na CBS Sports NFL Relatórios do insider Jonathan Jones.

Washington mirou em vários treinadores promissores em sua busca para substituir Ron Rivera, que foi demitido após a temporada de 2023, com assistentes como Ben Johnson e Bobby Slovic dando entrevistas. A equipe recebeu o técnico de longa data do New England Patriots, Bill Belichick, para uma entrevista. Para atletismo, e vários decisores importantes endossaram a sua potencial inclusão. No final, os novos generais escolheram o comando em vez de Quinn, de 53 anos, que passou as últimas três temporadas na defesa do Dallas.

Quinn atuou anteriormente como treinador principal do Atlanta Falcons de 2015-2020, ajudando o time a chegar a 43-42. Super Bowl LI, os Falcons perderam uma vantagem de 28-3 e caíram para o New England Patriots. Ele restaurou sua reputação em todos os lugares NFL Dallas acaba de sua terceira aparição consecutiva nos playoffs, supervisionando algumas das melhores defesas da liga.

Mais conhecido por supervisionar a defesa do Seattle Seahawks sob o comando de Pete Carroll de 2013 a 2014, Quinn foi amplamente visto como o favorito para retornar à Costa Oeste depois que Carroll deixou o cargo de treinador principal nesta entressafra. Seattle Contratado recentemente O coordenador defensivo do Baltimore Ravens, Mike McDonald, deixou Washington como última vaga.

Quinn se junta a uma equipe de comandantes que recentemente deu as boas-vindas à nova propriedade e à liderança do front-office. Josh Harris agora supervisiona o grupo de proprietários, enquanto o ex-executivo do San Francisco 49ers, Adam Peters, foi nomeado o novo gerente geral nesta entressafra. A nova equipe detém a segunda escolha geral no Draft de abril de 2024 da NFL.