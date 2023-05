Alonso vê a vitória no GP de Mônaco enquanto tenta explorar as largadas ‘erráticas’ de Verstappen

Fernando Alonso saudou sua largada na primeira linha no Grande Prêmio de Mônaco como um resultado “enorme” para a Aston Martin, com a nova parceria visando adicionar mais troféus ao crescente armário de troféus no domingo.

Alonso empurrou o rival da Red Bull, Max Verstappen, para a pole position no principado, mas acabou tendo que se contentar com o segundo lugar no grid, terminando a um décimo do atual bicampeão mundial.

No entanto, o espanhol está em uma posição privilegiada para continuar o excelente início de temporada dele e da Aston Martin, tendo terminado entre os três primeiros das cinco corridas até agora em 2023, e ele espera que o resultado seja ainda melhor desta vez. .

“Eu me sinto bem”, disse Alonso após a qualificação. “Obviamente, a pole position significa muito em Mônaco, mas Max foi um pouco rápido demais hoje, o que é uma pena. Mas acho que a primeira linha do grid para nós é algo muito importante aqui.

“O último setor parece ser o nosso ponto fraco no circuito, mas amanhã veremos o que podemos fazer em termos de estratégia e se o tempo vier, tentaremos vencer.”