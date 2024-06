A sonda lunar da China retorna à Terra com as primeiras amostras do mundo do outro lado da lua

Pela primeira vez no mundo, a espaçonave chinesa Chang’e 6 retornou à Terra na terça-feira com amostras de rochas e solo do outro lado da lua.

A sonda pousou na região da Mongólia Interior, no norte da China, na tarde de terça-feira, horário local.

Embora as missões americanas e soviéticas anteriores tenham recolhido amostras do lado mais próximo da Lua, a missão chinesa foi a primeira a recolher amostras de locais mais distantes.

Os cientistas chineses esperam que as amostras incluam rochas vulcânicas com 2,5 milhões de anos e outros materiais, que os cientistas esperam que respondam a questões sobre as diferenças entre os dois lados da Lua.

O lado próximo da Lua é visto da Terra, enquanto o lado oposto sempre está voltado para o espaço. As missões de longa distância são desafiadoras e perigosas porque os controladores da missão na Terra não têm como se comunicar diretamente com as espaçonaves na área.

Em vez disso, terão de enviar sinais através de um satélite que orbita a Lua – um satélite chinês que está em órbita lunar desde março e que transmitiu informações a uma nave espacial na superfície lunar.

Os cientistas há muito são fascinados pelas regiões da Lua que estão permanentemente voltadas para longe do nosso planeta. O outro lado é conhecido por conter montanhas e crateras de impacto, que contrastam com as extensões relativamente planas visíveis no lado mais próximo. Assim, amostras de longe podem fornecer evidências de épocas geológicas anteriormente não estudadas na história da Lua, ajudando os investigadores a descobrir como o Sistema Solar se formou.

Os cientistas também acreditam que o material da amostra contém vestígios do impacto de um meteorito do passado da Lua.

A espaçonave Chang’e 6 foi lançada em 3 de maio a partir do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na província insular de Hainan, no sul da China.

Cerca de um mês depois, a espaçonave pousou em uma grande e antiga cratera de impacto conhecida como Bacia do Pólo Sul-Aitken. A obra durou um total de 53 dias.

A sonda recuperada será transportada para Pequim, onde as amostras serão armazenadas e analisadas, informou a Administração Espacial Nacional da China.

Espera-se que os modelos “respondam a uma das questões científicas mais fundamentais na pesquisa científica lunar: que atividade geológica é responsável pelas diferenças entre os dois lados?” Zhongyu Yu, geógrafo da Academia Chinesa de Ciências, num relatório publicado no The Innovation, um jornal publicado em associação com a Academia Chinesa de Ciências.

A China lançou várias missões bem-sucedidas à Lua nos últimos anos – grandes conquistas para o rápido avanço do programa espacial do país. A China disse que pretende levar astronautas chineses à Lua até 2030, e o país planeja eventualmente construir uma base na superfície lunar.

Estas ambições alimentaram a concorrência com os EUA, a Índia e outros países com ambições lunares semelhantes.

O primeiro pouso da China na Lua ocorreu em 2013, quando sua missão Chang’e 3 fez do país o terceiro país, depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, a enviar com sucesso uma espaçonave à superfície lunar.

Em 2019, a China tornou-se o primeiro país a pousar sondas no outro lado da Lua. A missão Chang’e 4 enviou um pequeno rover, Yutu-2, à superfície para explorar a cratera von Karman na Bacia Aitken do Pólo Sul da Lua.

No ano seguinte, a China regressou mais perto da Lua, aterrando a sonda Chang’e 5 numa planície vulcânica chamada Oceanus Procellarum. A sonda recuperou amostras de lá e as trouxe de volta à Terra.