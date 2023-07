Vírus do Nilo Ocidental foi descoberto no vale de Susquehanna O CDC pede aos residentes em áreas onde o vírus foi detectado que tomem precauções Atualizado: 23h20 EDT de 22 de julho de 2023



O controle de mosquitos do condado de York informa que o vírus do Nilo Ocidental foi detectado no condado de York. O teste de mosquito detectou o vírus na cidade de York e no distrito de Spring Grove. O condado de York e o Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia estão monitorando a atividade do mosquito na área e trabalhando para controlar a população de mosquitos. O vírus do Nilo Ocidental é transmitido aos humanos através da picada de um mosquito infectado. Os pacientes infectados podem apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações, vômitos, diarreia e erupções cutâneas. O vírus pode ser fatal ou levar a complicações neurológicas graves, geralmente entre pessoas com sistema imunológico enfraquecido ou idosos. O CDC recomenda as seguintes medidas preventivas: Aplique um repelente de insetos contendo TEET, picaridina, IR3535, óleo de eucalipto limão (OLE) ou parametanodiol (PMD) na pele e roupas expostas. Como os mosquitos portadores do vírus são mais ativos ao entardecer e ao amanhecer, use mangas compridas, calças e meias ao sair de casa, especialmente em áreas infestadas por mosquitos. A água estagnada deve ser removida para evitar a proliferação de mosquitos. Verifique se há água parada em vasos de flores, calhas, baldes e outros recipientes. Janelas e portas de tela para manter os mosquitos fora.