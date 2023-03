3,4K libras de produto de mandril de carne recolhido devido a possível contaminação por E. Coli

Milhares de quilos de carne bovina sendo recolhidos devido à contaminação por E. coli.

O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA (FSISIS) anunciou na sexta-feira, 4, que aproximadamente 3.436 libras de vários produtos desossados ​​rotulados como “Elkhorn Valley Pride Angus Beef 61226 BEEF CHUCK 2PC BNLS” foram embalados na quinta-feira, 16 de fevereiro. .

Veja o rótulo do produto aqui.

Uma lista completa de números de série e números de caixa pode ser encontrada aqui.

O produto objecto de recolha tem o número da empresa “EST”. M-19549” dentro da marca de inspeção do USDA.

Os produtos foram enviados para distribuidores, agências federais, locais de varejo e locais de atacado, incluindo hotéis, restaurantes e estabelecimentos em Nova York, Connecticut, Massachusetts, Nova Jersey, Pensilvânia, Illinois, Indiana, Maryland e Michigan.

O problema foi descoberto quando o FSIS conduziu testes de rotina do FSIS de carne bovina obtida deste produto e a amostra foi confirmada como positiva para E. coli. Não há relatos confirmados de reações adversas devido ao consumo desses produtos.

A maioria das pessoas infectadas com E. coli desenvolve diarreia (muitas vezes com sangue) e vômitos, disse o FSIS.

Os distribuidores e outros clientes que adquiriram esses produtos para processamento posterior não devem usá-los ou distribuí-los posteriormente. Os itens devem ser descartados ou devolvidos ao local de compra.

Os consumidores com dúvidas sobre segurança alimentar podem ligar gratuitamente para a linha direta de carnes e aves do USDA no número 888-MBHotline (888-674-6854) ou conversar ao vivo via Ask USDA de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h (horário do leste).

Os consumidores podem procurar notícias sobre segurança alimentar no Ask USDA ou enviar uma pergunta para MPHotline@usda.gov.

