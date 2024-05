Christie também sugere que o comandante cão de Noam Biden deveria ter o mesmo destino de Cricket

CNN

A governadora de Dakota do Sul, Christy Nome, sugere em seu novo livro que o comandante canino do presidente Joe Biden deveria sofrer o mesmo destino que o cão de trabalho que ele atirou e matou em seu rancho.

No seu livro, “No Going Back”, Noam escreve que garantir que o comandante “não esteja em lado nenhum” se for presidente está no topo da sua lista de prioridades a partir de 2025. CNN.

“O que farei se for presidente no meu primeiro dia de mandato em 2025? Obrigado por perguntar. Eu tenho uma lista. A primeira coisa que faço é garantir que o cachorro de Joe Biden não esteja em nenhum lugar do campo (“Comandante, diga olá ao críquete para mim”). Mas meu cachorro, Foster, certamente é bem-vindo. Ele sempre vem para a capital comigo e ama a todos”, escreve Noam.

Comandante, o pastor alemão da família Biden, mordeu pessoal do Serviço Secreto lá dentro 24 incidentes separados De acordo com o relatório da CNN de fevereiro, da Casa Branca e de outros lugares.

Havia um cachorro Removido da Casa Branca Outubro passado.

Em uma aparição de domingo no programa “Face the Nation” da CBS, Noem disse: “O cachorro de Joe Biden atacou 24 pessoas do serviço secreto. ”

“Essa é a questão da responsabilidade presidencial”, disse Nome.

A apresentadora de “Face the Nation”, Margaret Brennan, interveio: “Você quer dizer atirar nele?”

“É por isso que o presidente é responsável”, continuou Nome sem parar para responder. “Qual é o número?”