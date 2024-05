Kenan Thompson apoia as lutas da faculdade até que sua filha se envolve no ‘SNL’ cold open

“Sábado à noite ao vivo”pegou um Principais notícias da semana passada Em seu episódio mais recente, os membros do elenco interpretaram pais preocupados de universitários de Nova York que lutaram contra o frio no fim de semana.

No episódio de sábado – foi Hospedado por Dua Lipa (também se apresentou como convidado musical) – Michael Longfellow Ele atuou como apresentador de talk show para receber os pais Heidi Gardner, Dia do Mikey E Kenan Thompson.

Longfellow observou que este é um momento de ansiedade nos campi universitários de todo o país e pediu feedback aos convidados.

Embora os personagens de Gardner e Day expressem preocupação com as atividades de seus filhos nos protestos contra a guerra de Israel contra o Hamas, Thompson disse que apoia os esforços.

“Eu acho que é ótimo, é fantástico”, disse ele. “Nada me deixa mais orgulhoso do que ver jovens usarem suas vozes para lutar por aquilo em que acreditam”.

Mas quando Longfellow perguntou a Thompson como ele se sentia por sua filha, uma estudante de Columbia, estar particularmente envolvida, este último respondeu: “E agora? De quem é a filha que sai quando? Não cara, você sobrevive!”

“É melhor Alexis Vanessa Roberts manter a bunda na aula. Vou descobrir que ela está em uma daquelas barracas de baixa qualidade, em vez do dormitório pelo qual paguei”, acrescentou.

Quando Day comentou: “Achei que você fosse a favor dos protestos estudantis”, Thompson respondeu: “Irmão, eu apoio os protestos de seus filhos.

Thompson disse mais tarde que sua filha não falaria em um protesto dizendo “é de graça, de graça”, acrescentando: “Porque vou lhe dizer o que não é de graça – Columbia!”

Ele observou como a escola tem a “coragem” de cobrar “US$ 68.000 por ano” pelas mensalidades e como ele “está fora de controle” para pagá-las.

“Eu faço tudo. Uber o dia todo, Uber come a noite toda, aparo a grama nos fins de semana, vendo carteiras Gucci no meu porta-malas”, continuou ele “Treinamento de vida no IG, eu caço recompensas sempre que possível.”

Terça-feira na Universidade de Columbia, Dezenas de manifestantes Ao entrar no Hamilton Hall da universidade, a instituição se barricou antes de pedir ajuda ao Departamento de Polícia da cidade de Nova York.

De acordo com o NYPD, 282 pessoas foram presas em protestos pró-palestinos em Columbia e no City College de Nova York.

De acordo com um funcionário da NYPD, 32 das 112 pessoas presas em Columbia (ou 29%) não tinham ligação com a universidade. No City College of New York, 170 pessoas foram presas, 102 das quais (ou 60%) não eram afiliadas à faculdade.

Shimon Prokupecz da CNN, Mark Morales e Celina Tebor contribuíram para este relatório.

