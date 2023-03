Escolas de Los Angeles fecharão após trabalhadores prometerem greve

A greve é ​​a primeira paralisação conjunta dos dois maiores sindicatos do condado desde que o Sr. Segundo Carvalho.

A greve é ​​de apenas três dias.

Em vez de convocar uma paralisação geral sobre salários e condições de trabalho, o Local 99 está convocando uma greve limitada esta semana para protestar contra as táticas de negociação injustas do distrito escolar. De acordo com a Lei, o O sindicato disseEsse tipo de greve vem com proteção para trabalhadores em paralisação, mas deve ter um prazo específico e não pode ser indeterminado.

O Los Angeles Unified pediu na sexta-feira ao estado para bloquear a greve planejada, argumentando que o sindicato está na verdade protestando contra os salários, não negociando táticas e que não esgotou todas as etapas de negociação necessárias antes de atacar em questões econômicas.

Um conselho estadual disse no fim de semana que não poderia impor uma liminar contra a greve.

Até agora, a nova prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ambos democratas, não desempenharam um papel importante na controvérsia. Ao contrário de algumas cidades, o prefeito de Los Angeles não controla o distrito escolar, que é administrado por um conselho eleito de forma independente.

Newsom discutiu a greve com Bass e está recebendo atualizações do sindicato e do distrito, disse Anthony York, porta-voz de Newsom. Mas o governador não tem planos imediatos de se envolver em negociações, disse o Sr. York disse.

União e distrito estão distantes em salários.

As negociações do contrato entre o Local 99 e o Los Angeles Unified começaram em abril de 2022, e o Local 99 disse em dezembro que as negociações estavam em um impasse. Seus membros votaram de forma esmagadora em fevereiro para autorizar a greve.

Seus membros “sabem que a greve é ​​um sacrifício, mas o distrito escolar pressionou os trabalhadores a tomar essa ação”, disse o diretor executivo da Local 99, Max Arias, em comunicado.