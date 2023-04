Autoridades dos EUA acreditam que documentos secretos dos EUA ‘vazados’ sobre a força de guerra da Ucrânia podem ser verdadeiros

As autoridades dos EUA acreditam que a divulgação online de documentos dos EUA sobre o esforço de guerra da Ucrânia é genuína e pode ser a causa do vazamento, mas alguns documentos podem ter sido alterados antes de serem divulgados, disse um alto funcionário dos EUA no sábado.

O funcionário o descreveu como a “teoria de trabalho” do governo, com investigação e revisão pendentes.

Os documentos, divulgados como fotografias no Twitter e no Telegram nos últimos dias, descrevem a força militar da Ucrânia, o nível do conflito, o número de vítimas e a taxa de queima dos sistemas de foguetes de longo alcance HIMARS fornecidos pelos EUA para a Ucrânia. Alguns deles têm data de 1º de março.

“Estamos cientes dos relatórios das postagens nas redes sociais e o departamento está analisando o assunto”, disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, na sexta-feira.

O Departamento de Justiça lançou sua própria investigação, disse uma porta-voz na sexta-feira. “Entramos em contato com o Departamento de Defesa e iniciamos uma investigação sobre o assunto”, disse o porta-voz. “Nós recusamos mais comentários.”

Os documentos revelam o que os EUA descobriram por meio de inteligência de sinais – comunicações eletrônicas interceptadas – sobre planos e atividades russas. Um ex-funcionário da inteligência dos EUA disse que o fluxo de sinais de inteligência na Rússia poderia ter sérias consequências se fosse exposto.

O jornal New York Times Relatado pela primeira vez nos jornais.

Não se sabe quem está por trás do suposto vazamento.

Após relatos do vazamento, a Ucrânia disse O presidente Volodymyr Zelensky e altos funcionários militares e de defesa realizaram uma reunião na sexta-feira para discutir maneiras de evitar vazamentos de informações militares.

Um passo investigador No grupo investigativo online Bellingcat, os documentos apareceram pela primeira vez no quadro de imagens anônimas 4chan em março.

Diferentes versões dos documentos apareceram online citando números diferentes para as mortes de tropas russas na guerra. As diferentes versões e números muito abaixo dos investigadores militares independentes e das estimativas de baixas do Pentágono alimentaram especulações de que os documentos foram alterados.

Uma versão afirma que 71.500 soldados ucranianos foram mortos, enquanto o número de soldados russos mortos em ação ficou entre 16.000 e 17.500.

O chefe do Estado-Maior Conjunto, general do Exército Mark Mille, disse em novembro que cerca de 100.000 soldados russos foram mortos ou feridos na guerra até agora, e que a Ucrânia pode ter sofrido baixas semelhantes.

Os documentos, incluindo desenhos e listas de equipamentos, parecem ter sido dobrados e depois alisados.

John Sullivan, ex-embaixador dos EUA na Rússia e vice-secretário de Estado, disse a Andrea Mitchell, da NBC News, na sexta-feira, que os documentos devem ser tratados com cautela.

“Há algumas indicações… de que certos aspectos do documento têm alguma credibilidade para eles, mas também há indicações de que isso pode ser uma campanha de desinformação russa, o que é muito bom”, disse Sullivan.

Os documentos da mídia estatal russa são “extremamente silenciados”, disse Brett Schafer, membro sênior da Coalizão do Fundo Marshall Alemão para a Defesa das Democracias. “Todos citaram diretamente a declaração mantendo os outros o mais longe possível.”

Assessor do Presidente Zelensky Mykhailo Podolyak, A Correspondência No Telegram, os documentos eram um “blefe” russo e que, se Moscou recebesse informações classificadas, não divulgaria as informações e correria o risco de perder informações importantes.

“Se você tem um canal de trabalho para obter informações do Pentágono, você não o destrói para manchetes interessantes. Se você tem informações sobre níveis de apoio inimigo e planos militares, você finge que não tem”, disse Podoliak.

“Se você tentar fingir que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Há poeira nos olhos”

O vazamento ocorre em meio a expectativas generalizadas de um contra-ataque ucraniano à medida que o clima esquenta. Podoliak disse: “Quanto aos planos reais de contra-ofensiva, as tropas russas certamente os conhecerão primeiro. Acho que isso acontecerá muito em breve.