O filme Super Mario Bros. cobre a família estendida sancionada pela Nintendo

Filme Super Mario Bros. Uma atualização pequena, mas necessária para a história maior do Super Mario, mostra a família imediata e extensa de Mario e Luigi pela primeira vez. Nós vimos Avistamentos anteriormente não oficiais do pai dos irmãosMas a Nintendo e a Illumination expandiram a árvore genealógica de Mario em grande escala para o filme New Mario.

Isso foi feito com permissão da Nintendo. O criador do jogo também forneceu uma aparição para o pai de Mario, que foi interpretado por um dublador conhecido no filme, e baseado nos designs de personagens não utilizados da Nintendo.

Filme Super Mario Bros. Os diretores Aaron Horvath e Michael Zelenig disseram à Polygon que uma cena de jantar estrelando a extensa família Mario era essencial para a narrativa do filme.

“Isso vai voltar […] Com base nos personagens”, disse Horvath. “Queríamos tê-los em uma animada cena de jantar em família. Então é tipo, Bem, precisamos de uma reunião – quem estará lá? A mãe e o pai de Mario. Ele teria dois tios que pareciam prestes a estourar suas bolas. Eles são irmãos do pai. [Uncle Arthur, played by John DiMaggio, and Uncle Tony, played by Rino Romano]e sua tia Maria.”

A sobrinha e o avô de Mario e Luigi também estão lá, explicando aos encanadores sobre seu novo (já fracassado) empreendimento comercial e as roupas que vestem.

“A Nintendo estava totalmente aberta a isso – eles estavam totalmente nessa representação cinematográfica de Mario, e ele saía de um cano e dizia ‘Wahoo!’ “Eles sabiam que não seriam um cara que dizia: ‘Então ele parte em sua aventura'”, disse Horvath. “Tivemos que fazer um pouco mais de trabalho para fazê-lo acreditar que ele é um cara real com uma vida real e problemas reais.

“Eles nos enviaram esboços de personagens que não haviam usado anos atrás; o pai de Mario era quase como uma adaptação de design individual. [Nintendo’s] O design original do Mario’s Dad que eles nos deram. Foi ótimo poder colocar isso no filme. “

Horvath diz que os designers de personagens do filme ajustaram o design da mãe de Mario, dublado por Jessica DiCicco: “Fizemos mais algumas mudanças nela, mas ela está bem próxima do design original. O avô de Mario em nosso filme se parece com Mario, mas como ele era um boxeador ou algo assim.”… Nós nos desviamos um pouco dos projetos de alguns dos outros membros da família, mas mamãe e papai eram muito próximos. Muito próximos.”

Filme Super Mario Bros. Agora em cartaz nos cinemas.

