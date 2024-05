Atualizações ao vivo do Westminster Dog Show: Sage, um poodle miniatura, ganha o prêmio de melhor da exposição

Sage, uma poodle miniatura graciosamente curvilínea com um certo mistério maravilhoso sobre ela, venceu a 148ª exposição anual de cães do Westminster Kennel Club na noite de terça-feira, vencendo um difícil campo de concorrentes que incluía um majestoso pastor alemão, um sedoso galgo afegão e um orgulhoso gigante. .

A competição começou com cerca de 2.500 cães de mais de 200 raças, e depois se enfrentaram em um campo de sete campeões de grupo. A jurada Rosalind Kramer, isolada durante o processo, escolheu Sage entre o que ela chamou de uma lista de cães “absolutamente gloriosos” que emergiram da rodada final.

GCHG Ch Surrey Sage, uma cadela de três anos cujo nome completo é Sage, foi uma vencedora surpresa. Ele ficou em 39º lugar entre todos os cães de exposição do país – com base nos pontos acumulados em exposições anteriores – antes do show, realizado pelo segundo ano consecutivo no Billie Jean King National Tennis Center em Flushing, Queens. Seu grupo, cães não esportivos. Mas ela tinha alguma coisa.

Como todos os poodles de exibição, Sage tem 75% de cabelo, subindo para um grande pufe acima e ao redor da cabeça, uma espécie de puffball em volta do corpo e, eventualmente, voltando a ser pompons com topiaria. A cauda e a parte inferior das pernas magras parecem que ela está usando botas de après-ski. Ela anda graciosamente, como se correr fosse um pouco inferior a ela.

Esta é a 11ª vez que um poodle vence uma competição de um tamanho ou de outro. Em 2020, o título foi conquistado por Chiba, um poodle padrão; Em 2002, ganhou Spice, outro pequeno poodle quem é a bisavó do sábio. O treinador de Sage (e Spice), Kaz Hosaka, disse que este era seu 45º Westminster e que era hora de ele se aposentar.

Conhecido por sua experiência em cuidar de poodles, o Sr. Hosaka – a quem um perfil do Times em 2009 chamou de “um artista de seu Japão natal que cultiva pufes de seus poodles como árvores bonsai” – superou Sage no ringue. Durante o concurso e novamente na coletiva de imprensa pós-show, ela se posicionou em frente a uma fita amarela e roxa que se estendia pelo dobro do comprimento de seu corpo. “Ela é pesada”, disse ele.

“Eu não esperava nada”, disse o Sr. Hosaka, 65 anos, disse. “Ela fez isso por mim hoje.”

O sábio também disse que agora irá se aposentar após o show. Ela planeja ir ao happy hour com mais frequência, disse ela, e Sage poderá sair na chuva sem que ninguém se preocupe com o que isso afetará seu penteado. “Ela parece um cachorro normal.”

Senhor. Hosaka tem uma grande reputação no mundo canino com poodles. Um recente Artigo no limite, uma revista de estilo de vida, o Sr. Hosaka “é o Michael Jordan do basquete para o mundo poodle. Suave, inteligente, elegante e quase imbatível.”

A Melhor Reserva da Exposição – título de vice-campeão de Westminster – foi para Mercedes, uma pastora alemã que venceu o grupo de pastoreio e era a favorita do público por ela. A beleza brilhante e a maneira graciosa e voluptuosa com que ela se curva ao redor do ringue. Monty, um schnauzer gigante sombrio e digno que venceu a força-tarefa, entrou na exposição canina número 1 do país e foi considerado o favorito para vencer antes da vitória surpresa de Sage.

Os outros finalistas foram o vencedor da categoria cão de caça, Louis, um galgo afegão de 6 anos com cabelo tão macio que parecia um comercial animado de xampu; Comet, uma Shih Tzu de 3 anos que venceu a categoria brinquedos e usava um laço azul no cabelo; Micah, um cocker spaniel preto ágil, que venceu um forte campo de pointers, setters e retrievers para assumir o playgroup; e Frankie, o popular, embora gregário, bull terrier colorido que venceu o grupo terrier.