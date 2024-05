Michael Cohen enfrenta interrogatório no segundo dia de depoimento

A advogada Susan Hoffinger questiona Michael Cohen perante o juiz Juan Mercen enquanto o ex-presidente Donald Trump e seu advogado Emil Pov observam o Tribunal Criminal de Manhattan na terça-feira. (Jane Rosenberg/Reuters)

Como o julgamento não foi televisionado e os fotógrafos de notícias só tiveram 45 segundos para tirar fotos antes do início de cada dia, as fotos tiradas de dentro do tribunal durante o depoimento de Michael Cohen eram retratos dos artistas.

Estes são da renomada pintora Jane Rosenberg, Cohen está sendo interrogado no banco das testemunhas pela advogada Susan Haffinger, o juiz Juan Mercen, Trump e seu advogado de defesa Emil Bowe observam.

Cohen aparece com um dos óculos, olhando para uma tela que mostra um dos cheques que Trump disse ser destinado a reembolsar Stormy Daniels.

Cohen foi questionado por Haffinger durante a audiência criminal de Trump para silenciar o dinheiro na terça-feira, quando uma tela lhe mostrou um cheque de reembolso. (Jane Rosenberg/Reuters)

Trump assiste ao depoimento de Cohen enquanto sua assinatura em um cheque para Cohen é mostrada em uma tela no tribunal na terça-feira. (Jane Rosenberg/Reuters)

Espera-se que um juiz veja Cohen testemunhar na terça-feira. (Jane Rosenberg/Reuters)

Em outro, Cohen parece olhar para o banco das testemunhas enquanto Trump está sentado com os olhos fechados.