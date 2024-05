Kaitlyn Clark luta na estreia na WNBA enquanto Connecticut Sun domina Indiana Fever

A defesa sufocante do Connecticut Sun torpedeou a tão esperada estreia no basquete profissional da estreante do Indiana Fever, Kaitlyn Clark.

Clarke, O Duas vezes Jogador Universitário Nacional do AnoClark lutou durante a maior parte de seu primeiro jogo da temporada regular da WNBA enquanto trabalhava para todos. 20 pontos Connecticut venceu de forma convincente por 92-71.

“Há muito o que aprender com isso; é a primeira vez”, disse Clarke aos repórteres após o jogo. “Haverá pessoas boas e pessoas más.”

No sol Em primeiro lugar Vendas de abertura de casa desde 2003Os fãs na Mohegan Sun Arena em Uncasville dividiram suas alianças, torcendo tanto pelo time da cidade natal quanto por Clark em sua tão celebrada estreia profissional. Basquete Feminino História.

O prédio rugiu enquanto Clark perfurava cada uma de suas quatro cestas de 3 pontos, mas os destaques eram difíceis de encontrar. Connecticut manteve-a com 25 turnovers, o recorde do jogo com 10 turnovers e manteve-a com apenas três assistências.

“Obviamente, muitas rotatividades – isso não vai resolver o problema”, disse Clark. “Há muito o que aprender com isso.”

Ele acrescentou: “Eu teria jogado um pouco melhor esta noite”.

Ele cometeu duas faltas no primeiro quarto, o que o levou a uma pausa precoce no banco. Enquanto ela estava na quadra, DeJonai Carrington de Connecticut e seus companheiros de equipe deram a Clark, a escolha número 1 do draft em 2024, pouco espaço para operar.

Clark não marcou seus primeiros pontos até restarem 5:24 do segundo quarto. Ela ficou um pouco mais ofensiva no segundo tempo, marcando 13 pontos após o intervalo.

Mas a rotatividade ainda era um problema, com cinco brindes em cada semestre.

“Achei que demoraria um pouco para entrar no jogo”, disse Clarke. “Achei que o segundo tempo foi muito bom, menos algumas reviravoltas.”

O técnico do Fever, Christy Sides, disse que Clark não foi responsável por todas as 10 viradas.

“Precisamos ajudá-la. Precisamos fazer um trabalho melhor para voltar ao baile”, disse Sides.

Independentemente dos holofotes nacionais brilharem sobre a Mohegan Sun Arena, Carrington insistiu que terça-feira foi apenas mais um dia no escritório de bloqueio defensivo do Clark.

“Isso é o que eles esperam de mim todas as noites, seja Caitlin ou quem quer que esteja jogando”, disse ele. “Esta é a expectativa. Este é o padrão.”

Sides disse acreditar que Clark pode se adaptar à altura e velocidade de defensores de elite como Carrington.

O Suns “tinha um plano de jogo contra ela, e vai levar algum tempo para ela encontrar essa velocidade, velocidade e fisicalidade”, disse Sides. “Tentamos replicar isso em nossos treinos com nossos treinadores, tanto quanto podemos. Mas não é a mesma coisa.”

O forte desempenho de Carrington foi prejudicado apenas por cãibras nas pernas que a mandaram para o vestiário durante parte do segundo tempo.

“Preciso me hidratar melhor, então é isso que tenho – menos café”, ela ri.

Enquanto isso, DeWanna Bonner, veterano de Connecticut, marcou 20 pontos e passou para o 5º lugar na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da WNBA.

É Indiana sustenta sua fé Clark está tentando melhorar o pior recorde da conferência, 13-27 na temporada passada.

A estreia em casa do Fever está marcada para quinta-feira às 19h ET contra o vice-campeão da WNBA do ano passado, o New York Liberty. Casa de campo de Cainbridge Em Indianápolis.

O jogo será transmitido no Amazon Prime e televisionado localmente pela afiliada da NBC WTHR em Indianápolis e WWOR na cidade de Nova York e arredores.