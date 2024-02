A incrível vitória de Daniel Suarez em três etapas em Atlanta deu à NASCAR o destaque que desejava quando a pista foi redesenhada em 2022.

A NASCAR teve o destaque da temporada no domingo à noite em Atlanta.

A vitória de Daniel Suarez sobre Ryan Blaney e Kyle Busch seria o resultado mais próximo de 2024, já que os três pilotos lutaram até a linha de chegada. Suarez superou Blaney por 0,003 segundos, na terceira posição mais próxima da história da NASCAR.

Foi uma conclusão convincente para uma corrida cara para as equipes depois da cara Daytona 500. Apenas quatro dos 36 carros inscritos na corrida não bateram quando a segunda corrida da temporada chegou aos 500. Saí imediatamente. O acidente de 16 carros – incluindo Suarez – a corrida não tinha nem duas voltas – eclodiu depois que Todd Gilliland diminuiu a velocidade para ajudar seu companheiro de equipe Michael McDowell na frente do pelotão.

No geral, houve 10 advertências em 65 voltas da corrida de 260 voltas. A passagem de Suarez para a vitória foi a 48ª mudança de liderança nessas 260 voltas.

Em essência, a corrida correu exatamente como a NASCAR e o Atlanta Motor Speedway esperavam. Muitos acidentes aconteceram. Houve muitas mudanças de liderança. Foi uma finalização que deixou muitos se perguntando quem venceu segundos depois de Suarez cruzar a linha.

Mas é importante pensar sobre o que a NASCAR e Atlanta realmente ganham durante uma corrida.

Esta é a corrida que a NASCAR e Atlanta queriam quando a pista de 2,4 quilômetros foi redesenhada antes da temporada de 2022. Antes disso, os carros se espalhavam enquanto os motoristas usavam cada centímetro do pavimento da superfície desgastada de Atlanta. Mas antes da temporada de 2022, a pista aumentou a margem e diminuiu a diferença na corrida. O resultado: mudanças na pista combinadas com as mudanças da NASCAR nas regras que regem os carros na pista transformaram repentinamente Atlanta em uma mini Daytona ou Talladega.

As últimas cinco corridas no antigo sistema de Atlanta produziram 24 advertências e 92 mudanças de liderança, muitas dessas mudanças de liderança provenientes de ciclos de pit stop com bandeira verde. Nas cinco corridas desde que a pista foi redesenhada, houve 46 advertências e 159 mudanças de liderança.

Essa mudança intencional de um extremo ao outro torna difícil avaliar verdadeiramente a qualidade do resultado ocorrido na noite de domingo. Anos atrás, Atlanta era conhecida por finalizações disputadas entre Dale Earnhardt e Bobby LaBonte em 2000 e Kevin Harvick sobre Jeff Gordon em 2001. Mas essa decisão veio numa época em que os carros não estavam artificialmente sujeitos a regras aerodinâmicas e de tração. As corridas de Atlanta já estão disponíveis.

Esta versão de Atlanta é como uma torta de Cheetos. Eles podem ser bons e viciantes, mas, em última análise, insatisfatórios e têm pouco valor nutricional. Não há nada de errado em comer Cheetos com frequência. Mas você não deve comê-los todos os dias.

O mesmo princípio se aplica ao tipo de corrida que está acontecendo agora em Atlanta. Até que outras pistas intermediárias sigam o exemplo e comecem as reformas para copiar o que Atlanta fez, o cronograma da Maratona de 36 corridas da NASCAR Cup Series incluirá duas corridas por ano em Atlanta, mesmo que você não seja um fã. Produz a corrida.

O que Atlanta pode não ter, entretanto, é o novo padrão de rodovia interestadual. É imperativo que a NASCAR não se deixe cegar pelos destaques de Atlanta e tente retornar à sua relevância dominante e replicar este tipo de corrida nas outras seis pistas intermediárias do cronograma.

Afinal, a NASCAR sobrevive há décadas com pilotos vencendo corridas rotineiramente por margens significativas. E aqueles golpes explosivos tornaram o final ainda mais doce.