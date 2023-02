Data de lançamento do SpaceX Crew-6 adiada Atualizado: 7h08 EST de 22 de fevereiro de 2023



VÍDEO RELACIONADO ACIMA: Os astronautas do Crew-6 chegam ao Centro Espacial Kennedy antes do fim de semana de lançamento. A missão Crew-6 da NASA e da SpaceX está programada para ser lançada na Estação Espacial Internacional no final desta semana. O lançamento foi adiado para segunda-feira, 27 de fevereiro. 1h45, disseram os líderes da missão em uma atualização na noite de terça-feira. Eles disseram que o atraso é porque ainda há trabalho a ser feito na cápsula Dragon. A saída planejada do veículo para o bloco ainda está marcada para quarta-feira. Os líderes dizem que há muito mais trabalho a ser feito, mas o foco está na segurança.