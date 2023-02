Patriots em posição de adicionar Bill Belichick como favorito após cortes de Titans

Por Keegan Stiefel

4 horas atrás

A decisão do Tennessee Titans de cortar quatro jogadores na quarta-feira fez muita gente pensar. Fãs do New England Patriots, especialmente.

O Tennessee cortou o wide receiver Robert Woods, o kicker Randy Bullock e o linebacker Zach Cunningham em um esforço para cortar custos. Mais de US$ 38 milhões Na sala do boné, de acordo com Tom Pelissero, da NFL Media.

Precisando de uma atualização no tackle, os Patriots foram imediatamente vinculados a Eleven como um jogador em potencial para cair na pilha de sucata nesta entressafra. No entanto, os fãs da Nova Inglaterra podem querer conferir um dos outros cortes.

Cunningham, que disputou apenas 10 partidas em duas temporadas com os Titans, já foi o favorito do técnico do Patriots, Bill Belichick.

No pro day de Cunningham em 2017, quando o linebacker estava saindo de Vanderbilt, Belichick assumiu o controle de um treino pré-draft e o entregou ao Commodore. Instrução individual. Cunningham participará de uma sessão de cinema com Belichick antes do treino.

“Estar na mesma sala que um cara que eu assisti crescer, ele me questionando e me fazendo perguntas sobre nossa defesa e tudo mais, foi definitivamente uma experiência louca para mim”, disse Cunningham a Zach do NESN em seu dia profissional. Cox.

Os Patriots nunca tiveram a chance de selecionar Cunningham, já que ele conquistou 26 vagas (nº 57 geral para o Houston Texans) antes da primeira escolha dos Patriots naquele draft. Cunningham jogaria bem para os texanos, eventualmente assinando uma extensão de $ 58 milhões de quatro anos que seria lançada em 2021 antes de assinar com os Titãs.

Os Patriots não fizeram nenhum movimento para ele, mas agora eles têm outra chance de agarrar Cunningham. A Nova Inglaterra realmente construiu um núcleo sólido de linebackers, mas certamente poderia usar outra opção fora da bola ao lado de Jawan Bentley.

E seja barato, a terceira vez pode ser o charme para a união Belichick-Cunningham.